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Duecentocinquantamila. Puglia: 250187 positivi a test corona virus, incremento di 269 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Maggio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi sabato 29 maggio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7686 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 269 casi positivi: 61 in provincia di Bari, 46 in provincia di Brindisi, 38 nella provincia BAT, 32 in provincia di Foggia, 40 in provincia di Lecce, 50 in provincia di Taranto, 2 casi di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 7 decessi: 1 in provincia di Bari, 3 in provincia BAT, 1 in provincia di Lecce, 1 in provincia di Taranto.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 2.484.493 test.

217.472 sono i pazienti guariti.

26.223 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 250.187 così suddivisi:

94.452 nella Provincia di Bari;

25.195  nella Provincia di Bat;

19.242 nella Provincia di Brindisi;

44.719  nella Provincia di Foggia;

26.407 nella Provincia di Lecce;

38.986 nella Provincia di Taranto;

797 attribuiti a residenti fuori regione;

389 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 29.5.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/2GMhM

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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