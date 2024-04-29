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Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri:

La scorsa notte a Canosa di Puglia vi è stata una violenta lite tra ragazzi sfociata in tragedia: dopo una discussione tra i tre, uno di questi afferrava un coltello a serramanico con lama lunga 18 cm e iniziava a colpire più volte gli altri due per poi darsi alla fuga. I carabinieri giungevano immediatamente sul posto per fornire ausilio al personale del 118 e per ricostruire la dinamica dei fatti. I due ragazzi feriti venivano trasportati presso il nosocomio più vicino dove tutt’ora uno risulta in pericolo di vita. L’arma del delitto veniva rinvenuta su un tavolino del bar e sottoposta a sequestro a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Dalle indagini effettuate e dalla visione delle telecamere presenti sul luogo teatro della lite, i carabinieri eseguivano il decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, a carico dell’indiziato autore dei reati di tentato omicidio e porto abusivo di armi, in attesa di convalida da parte del Giudice delle Indagini Preliminari.

Attualmente il giovane è detenuto presso il carcere di Trani in attesa di giudizio.

Va precisato che la posizione della persona arrestata è al vaglio dell’Autorità Giudiziaria e che lo stesso non potrà essere considerato colpevole sino all’eventuale pronunzia di una sentenza di condanna.

 


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