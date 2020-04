"Avevo voglia di fare qualcosa per star vicino ai miei fan in questo momento difficile"

Di seguito il comunicato:

Recentemente Voxnest ha rilevato quanto sia cresciuto su Spreaker il numero dei podcaster e dei podcast nel nostro Paese, complice il lockdown di questo periodo che ha stimolato la già accesa vena creativa di tanti connazionali.

Tra questi, c’è anche l’attore Pinuccio, al secolo Alessio Giannone, noto al grande pubblico come inviato speciale di Striscia La Notizia dalle regioni del Sud e del Mezzogiorno, con l’inseparabile ‘spalla’ Sabino.

Sull’onda dell’iniziativa #IoLoFaccioACasa (a cui hanno partecipato influencer, personaggi televisivi e sportivi), Pinuccio ha scelto di proporre un ‘viaggio con la mente’ nella forma di un podcast di 6 episodi da circa 6 minuti ciascuno , chiamato Strade&Leggende.

Si tratta di uno show narrativo in cui l’attore, insieme all’immancabile Sabino, trasporta l’ascoltatore su e giù per l’Italia, raccontando alcune storie poco conosciute legate ai luoghi ‘visitati’.

“Avevo voglia di fare qualcosa per star vicino ai miei fan in questo momento difficile, e mi è subito venuto in mente il tema dei viaggi, che ora più che mai è particolarmente sentito – dichiara Pinuccio/Alessio Giannone, autore e voce di Strade&Leggende – Nella creazione di questo progetto audio è stata importantissima, oltre che la fase di ricerca informazioni, anche la regìa ‘sonora’ che ci ha permesso di rendere ogni episodio un momento di ascolto spensierato e coinvolgente. Ho potuto sperimentare quanto sia importante per uno strumento come il podcast la voce, l’interpretazione, il suono, le pause: tutto concorre a far sì che le storie raccontate non si scordino più“.

Creato insieme a Mentre – Relieving Stories, startup focalizzata sullo storytelling per contenuti audio e podcast di cui Giannone è anche socio, Strade&Leggende è nato con l’obiettivo di riuscire a far ‘viaggiare’ gli italiani a casa per il lockdown, raccontando località della nostra Penisola attraverso le leggende tramandate di generazione in generazione.

“Siamo molto soddisfatti di come è stato recepito questo podcast dagli ascoltatori – afferma Georgia Giannattasio, CEO di Mentre – Relieving Stories – avvalerci di un partner come Spreaker ci ha permesso di concentrarci maggiormente sulla fase creativa, che ha dato vita ad ulteriori episodi di Strade&Leggende“.

Dopo Venezia, Siena, la Puglia con Lecce e Taranto e Napoli, Pinuccio si ‘sposterà’ sabato 2 maggio a Catania per raccontare agli ascoltatori l’ultima avventura di Storie&Leggende.

VOXNEST

Nata dalla fusione di Spreaker, la prima app in Italia per creare podcast, e BlogTalkRadio, la principale piattaforma di talk show online degli Stati Uniti, Voxnest fornisce soluzioni tecnologiche professionali per il podcasting con strumenti che ne curano ogni fase (creazione, distribuzione, gestione, misurazione e monetizzazione) attraverso i suoi tre principali prodotti: Spreaker, per i podcaster professionisti e amatoriali; Spreaker Enterprise, soluzione tailor made studiata per rispondere a tutte le esigenze delle aziende, tra cui le grandi realtà del mondo dell’editoria; Dynamo, soluzione studiata per monetizzare attraverso il proprio podcast. Con sedi a New York, Berlino e Bologna, Voxnest è oggi una realtà affermata nel mercato mondiale del podcasting e vanta un network di oltre 80.000 podcaster e oltre 200 milioni di stream unici e download al mese.

Mentre è una società che opera nell’ambito del podcasting e dell’audio in generale. Fondata nel Febbraio 2020 da un team di professionisti con competenze trasversali (dall’area della comunicazione a quella teatrale, cinematografica, televisiva e musicale) Mentre crea e diffonde contenuti audio attraverso Storie. I servizi principali di Mentre sono: ideazione e scrittura, tramite collaborazioni attivate con scrittori professionisti e scuole di teatro; regia musicale, sfruttando le competenze di professionisti provenienti dal mondo della musica e dello spettacolo, per creare prodotti innovativi capaci di mantenere alta l’attenzione in modo costante; voci di doppiatori professionisti, di attori teatrali e di influencer, che creano la giusta atmosfera per ogni storia; produzione e post produzione, dove musicisti e tecnici del suono sviluppano un prodotto altamente qualitativo e in esclusiva per ogni singolo progetto; gestione dei diritti autoriali e musicali.