Nel provvedimento regionale in tema di trasporto pubblico per la fase 2, ecco le prescrizioni dal 4 maggio. Confermato l’obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie all’interno dei mezzi. Confermato l’obbligo di mantenere la distanza di sicurezza.

Sospensione di tutti i servizi ad accesso indifferenziato classificati scolastici, scolastici bis e scolastici integrativi. Riduzione dei servizi ordinari feriali, in misura pari al 50 per cento dell’ordinario programma di esercizio, nelle fasce orarie a minore domanda 9:00-12:00, 15:00-18:00, a partire dalle corse con il minor numero di utenti. Mantenimento di tutti i servizi ordinari giornalieri con frequenza 365 giorni con eventuale incremento del numero di mezzi e/o corse necessari a garantire a bordo il distanziamento fisico tra i passeggeri di almeno un metro.

Settore trasporto pubblico locale, stradale, lacuale e ferrovie concesse: rilevazione quotidiana delle frequentazioni su tutte le corse effettuate. Per il periodo 4-17 maggio 2020 sono adottate per l’intero territorio regionale, nei confronti di tutte le imprese di trasporto pubblico regionale locale ferroviario, previa diffusa informativa al pubblico: riduzione dei servizi ferroviari, in misura massima del 60% dell’ordinario programma di esercizio, a partire dalle fasce orarie di minore domanda, subordinatamente all’approvazione della conseguente riprogrammazione del servizio da parte della Sezione Tpl dell’Assessorato ai Trasporti della Regione.