Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente Michele Emiliano comunica che questa mattina sono state prestate alla Regione Lazio 20mila tute DPI (dispositivi di protezione individuale) da parte della Regione Puglia.

“Queste forniture per noi sono strategiche per affrontare le settimane e i mesi che verranno – dichiara Emiliano – avendo la possibilità oggi abbiamo potuto sostenere la Regione Lazio, secondo un principio di solidarietà che da sempre unisce le regioni italiane. La battaglia contro il coronavirus è un gioco di squadra, siamo felici di poter dare il nostro contributo da pugliesi anche ad altre regioni”.

Com’è noto la Puglia ha acquistato direttamente dalla Cina questi materiali difficili da reperire. Non appena arriverà la fornitura da parte della Protezione civile nazionale la Regione Lazio restituirà il materiale.

Il Tir, dell’associazione nazionale Carabinieri, con le 20mila tute Dpi, del valore di 360mila euro, è partito questa mattina dal magazzino della Protezione civile della Regione Puglia alla volta di Roma.