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Psicologi pugliesi: morto l’ex presidente Antonio Di Gioia Ordine professionale, cordoglio

29 Marzo 2026
antonio di gioia

Di seguito il comunicato:

L’Ordine delle Psicologhe e degli Psicologi della Regione Puglia esprime profondo cordoglio per la prematura scomparsa di Antonio Di Gioia, già Presidente dell’Ordine e figura di riferimento per la comunità professionale pugliese. Nel corso del suo mandato, Antonio Di Gioia ha rappresentato con impegno e passione la professione di psicologo, contribuendo in maniera significativa al suo sviluppo e al suo riconoscimento istituzionale sul territorio regionale. Di Gioia ha saputo interpretare il proprio ruolo con spirito di servizio, favorendo il dialogo con le istituzioni e sostenendo con determinazione le istanze delle colleghe e dei colleghi, in una fase di crescita e consolidamento della professione in Puglia. La sua scomparsa rappresenta una perdita importante per la nostra comunità professionale. Alla famiglia, ai suoi cari e a quanti hanno condiviso con lui percorsi professionali e umani, giungano le più sentite condoglianze da parte del Consiglio dell’Ordine e di tutta la comunità delle psicologhe e degli psicologi pugliesi.


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