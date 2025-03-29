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Foggiano tra allerta maltempo e terremoto Protezione civile, previsioni meteo. In serata la scossa di magnitudo 3,7 con epicentro nella costa garganica

29 Marzo 2025
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Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alle 12. Si fa riferimento a “persistere di precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi deboli, fino a puntualmente
moderati.
I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

—–

Alle 20,27 la scossa in mare adriatico. Terremoto di magnitudo 3,7 con epicentro a quattordici chilometri da San Nicandro Garganico, quindici dalle isole Tremiti e diciannove da Lesina. Poca cosa, beninteso, rispetto al sisma di ieri in Myanmar ieri: magnitudo 7,7 che ha devastato quella zona dell’Asia: si temono diecimila morti.

 

 

 

 


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