Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:
La circolazione è sospesa tra Benevento e Ariano Irpino per un movimento franoso, prosegue l’intervento dei tecnici.
La riattivazione è prevista dal gestore della rete ferroviaria nazionale per lunedì 8 aprile.
I treni Alta Velocità e Intercity possono subire limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus come da programma, con aumento dei tempi di percorrenza nella tratta interessata.
È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.
Programma dei treni Alta Velocità valido da mercoledì 20 marzo
Programma dei treni Intercity e Intercity Notte valido da giovedì 21 marzo a sabato 13 aprile
Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.