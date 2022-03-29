Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.353
Provincia di Bat: 768
Provincia di Brindisi: 979
Provincia di Foggia: 1.358
Provincia di Lecce: 2.838
Provincia di Taranto: 1.431
Residenti fuori regione: 47
Provincia in definizione: 31
116.924
Persone attualmente positive
653
Persone ricoverate in area non critica
38
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 292.683
Provincia di Bat: 84.594
Provincia di Brindisi: 82.645
Provincia di Foggia: 136.624
Provincia di Lecce: 178.330
Provincia di Taranto: 118.746
Residenti fuori regione: 6.472
Provincia in definizione: 2.920