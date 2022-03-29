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Puglia: 903014 positivi a test corona virus, incremento di 10805 rispetto a ieri. Novecentomila in totale, quasi undicimila in un giorno Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 marzo 2022

10.805

Nuovi casi

48.726

Test giornalieri

10

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.353
Provincia di Bat: 768
Provincia di Brindisi: 979
Provincia di Foggia: 1.358
Provincia di Lecce: 2.838
Provincia di Taranto: 1.431
Residenti fuori regione: 47
Provincia in definizione: 31
116.924

Persone attualmente positive

653

Persone ricoverate in area non critica

38

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

903.014

Casi totali

9.655.825

Test eseguiti

778.153

Persone guarite

7.937

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 292.683
Provincia di Bat: 84.594
Provincia di Brindisi: 82.645
Provincia di Foggia: 136.624
Provincia di Lecce: 178.330
Provincia di Taranto: 118.746
Residenti fuori regione: 6.472
Provincia in definizione: 2.920

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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