L’Assessorato regionale al Turismo della Regione Puglia attraverso l’Aret Pugliapromozione ed il Politecnico di Bari instaureranno un rapporto di collaborazione strutturato in partnership di durata triennale, rinnovabile, per lo svolgimento di attività di ricerca, sviluppo tecnologico ed innovazione, didattica e formazione, erogazione di servizi.

L’intesa consentirà il rafforzamento delle relazioni fra Piano Strategico Regionale del Turismo e sistema della pianificazione del territorio regionale alle diverse scale, orientato a promuovere forme sostenibili di sviluppo del turismo; mobilità sostenibile e innovazione digitale per la promozione del turismo e miglioramento dell’accessibilità e tutela del territorio; nuovi modelli di business cooperativi per il turismo sostenibile; Sistemi energetici sostenibili per il turismo.

Tali contenuti sono indicati nell’accordo quadro che le parti presenteranno e sottoscriveranno giovedì, 29 febbraio, ore 10,00, alla Fiera del Levante, in occasione del BTM Italia 2024 (Business Tourism Management), Area Green, alla presenza dell’Assessore Regionale al Turismo, Sviluppo e impresa turistica, Gianfranco Lopane.

Per parte Politecnico, interverrà il Rettore, Francesco Cupertino mentre l’Agenzia Regionale per il Turismo, Pugliapromozione “Agenzia A.Re.T.”, sarà rappresentata dal Direttore generale, Luca Scandale.