La 25enne di Corato si era iscritta al concorso per tre posti indetto dal Comune di Olgiate Olona, provincia di Varese.

La trasferta, per effettuare la prova concorsuale martedì, è iniziata lunedì sera in autobus. Il viaggio è durato sedici ore anziché le tredici previste e la giovane laureata è arrivata alla sede dell’esame alle 9,35 ovvero 35 minuti dopo l’inizio dell’esame e 20 minuti dopo il limite di tolleranza. La 25enne pugliese, che aveva anche provato ad avvisare (la polizia locale del paese lombardo, ad esempio) dell’inconveniente, tuttavia è stata esclusa. Ha preso il pullman del ritorno e praticamente ha fatto oltre un giorno in autobus senza concludere niente. Il sindaco di Olgiate Olona, in una dichiarazione riportata da vari giornali, ha detto che l’esclusione è stata necessaria per evitare ricorsi. Il padre della candidata esclusa, avvocato, a sua volta ha preannunciato ricorso.