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Comune di Olgiate Olona, concorso: viaggio di 16 ore in pullman da Corato. Ritardo di 35 minuti, esclusa Ritorno in Puglia con delusione

29 Febbraio 2024
noinotizie

La 25enne di Corato si era iscritta al concorso per tre posti indetto dal Comune di Olgiate Olona, provincia di Varese.

La trasferta, per effettuare la prova concorsuale martedì, è iniziata lunedì sera in autobus. Il viaggio è durato sedici ore anziché le tredici previste e la giovane laureata è arrivata alla sede dell’esame alle 9,35 ovvero 35 minuti dopo l’inizio dell’esame e 20 minuti dopo il limite di tolleranza. La 25enne pugliese, che aveva anche provato ad avvisare (la polizia locale del paese lombardo, ad esempio) dell’inconveniente, tuttavia è stata esclusa. Ha preso il pullman del ritorno e praticamente ha fatto oltre un giorno in autobus senza concludere niente. Il sindaco di Olgiate Olona, in una dichiarazione riportata da vari giornali, ha detto che l’esclusione è stata necessaria per evitare ricorsi. Il padre della candidata esclusa, avvocato, a sua volta ha preannunciato ricorso.

 

 

 


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