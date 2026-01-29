Di seguito un comunicato diffuso dall’Orchestra della Magna Grecia:

Giovedì 29 gennaio alle 21.00 al Teatro Orfeo di Taranto, in scena il programma musicale “Parlami d’amore”. Protagonista Mario Incudine, voce e chitarra, con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti. Nono appuntamento con la Stagione Eventi musicali 2025/2026, con la direzione artistica del Maestro Piero Romano. Trentatreesima edizione della Stagione realizzata dall’Orchestra ICO della Magna Grecia, con Comune di Taranto, Regione Puglia e MIC (Ministero della Cultura), in collaborazione con istituti, aziende e attività del territorio: BCC San Marzano di San Giuseppe, TP Italia, Ninfole Caffè, Programma Sviluppo, Varvaglione Vini, Baux Cucine e Living.

Come sempre, interessante il progetto scaturito e partecipato del Maestro Mario Incudine, non nuovo nella ricerca di strade musicali poco battute. Tra il 1918 e il 1940, spiega, la produzione musicale italiana ebbe una straordinaria evoluzione. La nascita delle radio, che divenne il mezzo principale della propaganda fascista, contribuì anche ad ampliare il pubblico degli ascoltatori e a diffondere sensibilmente la musica all’interno delle case italiane rendendola un “affare” comune e condiviso. Testo della scrittrice Costanza DiQuattro, con Pino Strabioli alla regia, da sempre sensibile al teatro canzone, viene fuori la verve e la capacità istrionica di Mario Incudine. Fra i brani in programma, Come pioveva, Non ti scordar di me, Tanto pe’ cantà, Torna a Surriento, Voglio vivere così, Mille lire al mese, Maramao, Parlami d’amore Mariù e, ancora, altre sorprese.

Cantautore, attore, regista, musicista e autore di colonne sonore, Mario Incudine è uno dei personaggi più rappresentativi della nuova world music italiana. Collabora con Moni Ovadia, Peppe Servillo, Eugenio Bennato, Ambrogio Sparagna, Lucilla Galeazzi, Nino Frassica, Mario Venuti, Tosca, Antonella Ruggiero e Kaballà.

Incudine ha duettato con artisti come Francesco De Gregori, Lucio Dalla, Alessandro Haber e Francesco Di Giacomo (Banco del Mutuo Soccorso). Ha aperto i concerti dell’Apriti Sesamo Live di Franco Battiato. Nel 2019 nasce Grande Sud, progetto musicale live che vede protagonisti assieme Mario Incudine, Peppe Servillo ed Eugenio Bennato. Insieme con l’ICO Magna Grecia ha condiviso produzioni delle quali è stato più volte protagonista (anche all’interno del Mysterium Festival).

Giovedì 29 gennaio alle 21.00, Teatro Orfeo di Taranto, “Parlami d’amore”. Con Mario Incudine, l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta da Valter Sivilotti.

Poltronissima: 40euro; Platea e I Galleria: 30euro; II Galleria: 20euro; III Galleria: 15euro. Biglietti online: Vivaticket. Info: Orchestra ICO Magna Grecia Taranto – Via Ciro Giovinazzi 28 (392.9199935). Sito: orchestramagnagrecia.it. Social: Facebook e Instagram.

STAGIONE EVENTI MUSICALI 2025/2026

Prossimo concerto della Stagione Eventi musicali, sabato 7 febbraio con Dardust, geniale pianista e compositore. Mercoledì 18 febbraio, Zarzuela Vs Opera, dirige Gianluca Marcianò; martedì 3 marzo, Chopin Concert, con la direzione del Maestro Maurizio Lomartire e Giuseppe Greco al pianoforte.

Venerdì 13 marzo alle 21.00, inaugurazione del Mysterium Festival: Requiem di Mozart, appuntamento in Concattedrale con l’Orchestra ICO della Magna Grecia diretta dal Maestro Gunther Neuhold, l’ARCoPu e il L.A. Chorus. Giovedì 19 marzo, LiberTango, con Gloria Campaner al pianoforte, Alessandro Carbonare al clarinetto, Mario Stefano Pietrodarchi al bandoneon, con i ballerini Chiara Benati e Andrea Vighi.

Lunedì 13 aprile: Virtuosic Flute Concert, al flauto la coreana Jasmine Choi, con la direzione di Gianluca Marcianò. Domenica 19 aprile, Cajkovskij Piano concerto, direttore Vlad Vizireanu, Mariangela Vacatello al pianoforte. Infine, a chiusura della Stagione di Eventi musicali, mercoledì 22 aprile, Alex Wyse, con la direzione del Maestro Piero Romano.