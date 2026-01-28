Di seguito un comunicato diffuso dal Comune di Martina Franca:

Si apre la Stagione Teatrale Città di Martina Franca, organizzata dell’Amministrazione Comunale in collaborazione con Puglia Culture.

Appuntamento Venerdì 30 gennaio alle ore 21,00 al Teatro Nuovo con lo spettacolo Un Ponte per Due che vedrà in scena Antonello Costa e Paolo Caiazzo, una commedia brillante e divertente dal ritmo serrato e dai toni profondamente umani. Una riflessione ironica sulle fragilità contemporanee, tra crisi personali e ossessione per i social, raccontata con il talento di due grandi protagonisti della comicità italiana, per la prima volta in scena insieme.

Un Ponte per Due, scritto a quattro mani da Costa e Caiazzo, è il frutto di questa nuova sinergia artistica, che promette di mescolare commedia, emozione, ritmo teatrale e trovate comiche.

Biglietti 30 euro primo settore, 25 secondo settore e 20 euro terzo settore; ridotto 20 euro per over 75, gruppi di più di 10 persone e soci tesserati di associazioni culturali e 15 euro per studenti fino a 18 anni ed eventuale last minute.

Secondo spettacolo in cartellone, dedicato ad Antonio de Curtis, il grande Totò, il 18 febbraio al Piccolo Teatro Comunale Valerio Cappelli.

La stagione Città di Martina Franca quest’anno è denominata Il Sorriso è di casa in occasione dei 30 anni del Festival del Cabaret Città di Martina Franca.

“La stagione di prosa 2026 offre agli amanti del teatro un ampio ventaglio di performance che assicurano divertimento e riflessione. In collaborazione con Puglia Culture anche nel cartellone di quest’anno sono presenti volti conosciuti e apprezzati sulle scene nazionali che incontreranno il favore del pubblico”, è il commento dell’Assessore alle Attività Culturali e allo Spettacolo Carlo Dilonardo.