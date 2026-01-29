Di seguito un comunicato diffuso da Cia Puglia:

Per tutto il 2025, e a differenza di quanto avvenuto negli anni ancora precedenti, in moltissimi casi l’Ufficio agricoltura della Regione Puglia ha negato agli agricoltori della provincia di Foggia le concessioni di terreni demaniali. I siti interessati dal diniego sono stati via via infestati da erbacce o sono diventati luogo di abbandono di rifiuti, con un aumento del rischio idrogeologico in caso di piena. Il danno ambientale, inoltre, è evidente per l’inquinamento del suolo e dell’acqua, potenziale causa di rischio per la salute pubblica dei cittadini e anche per quella degli animali. L’abbandono totale di quei terreni comporta anche il degrado del paesaggio, l’aumento del pericolo di incendi.

Si tratta di terreni che gli agricoltori, fino al 2024, hanno utilizzato per il foraggio necessario per gli animali: nel 2025, dunque, oltre al danno diretto, quegli agricoltori che si sono visti negare le concessioni non hanno potuto beneficiare nemmeno delle assegnazioni di gasolio agricolo, hanno perso gli aiuti PAC per la scorsa annata e rischiano di perdere quelli relativi al 2026, con pregiudizio economico molto consistente per gli agricoltori interessati che rischiano di avere un ingente danno qualora non ottenessero tempestivamente il titolo concessorio, oltre al danno di natura erariale per la mancata riscossione dei canoni.

CIA Agricoltori Italiani Capitanata, Confagricoltura Foggia e la Coldiretti provinciale avevano chiesto un incontro per affrontare questa problematica con l’assessore regionale all’Agricoltura Francesco Paolicelli e il consigliere regionale Antonio Tutolo che si era fatto portavoce di questa esigenza. La richiesta era stata accompagnata da una lettera ufficiale congiunta delle tre organizzazioni sindacali degli agricoltori, con la quale venivano informati della questione anche il presidente Antonio Decaro e i dirigenti degli Uffici Agricoltura e Demanio della Regione Puglia. L’incontro si è tenuto lunedì 26 gennaio, nella sede dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione Puglia. Per CIA Agricoltori Italiani di Capitanata era presente il presidente provinciale Angelo Miano. “L’incontro con l’assessore Francesco Paolicelli, i dirigenti degli Uffici Agricoltura e demanio e con il consigliere regionale Antonio Tutolo è stato molto importante e positivo. L’assessore Francesco Paolicelli ha preso atto della situazione, riconoscendo la necessità di intervenire”, spiega Angelo Miano, presidente di CIA Capitanata. “Ci è stato garantito che, a breve, ci sarà il rilascio dei nulla osta per le domande di concessione. Paolicelli e Tutolo, inoltre, si sono impegnati a portare in Giunta regionale una proposta di modifica della legge e del regolamento attuativo che regolano le concessioni, così che possano essere gestite direttamente e più celermente dai consorzi di bonifica”.