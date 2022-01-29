Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 29 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.293
Provincia di Bat: 1.045
Provincia di Brindisi: 987
Provincia di Foggia: 1.731
Provincia di Lecce: 2.400
Provincia di Taranto: 1.473
Residenti fuori regione: 77
Provincia in definizione: 49
138.467
Persone attualmente positive
731
Persone ricoverate in area non critica
62
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 205.034
Provincia di Bat: 61.630
Provincia di Brindisi: 56.143
Provincia di Foggia: 93.468
Provincia di Lecce: 92.194
Provincia di Taranto: 82.781
Residenti fuori regione: 4.355
Provincia in definizione: 1.857