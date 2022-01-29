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Puglia: 597462 positivi a test corona virus, incremento di 11055 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

29 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 29 gennaio 2022

11.055

Nuovi casi

73.588

Test giornalieri

8

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 3.293
Provincia di Bat: 1.045
Provincia di Brindisi: 987
Provincia di Foggia: 1.731
Provincia di Lecce: 2.400
Provincia di Taranto: 1.473
Residenti fuori regione: 77
Provincia in definizione: 49
138.467

Persone attualmente positive

731

Persone ricoverate in area non critica

62

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

597.462

Casi totali

7.634.789

Test eseguiti

451.797

Persone guarite

7.198

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 205.034
Provincia di Bat: 61.630
Provincia di Brindisi: 56.143
Provincia di Foggia: 93.468
Provincia di Lecce: 92.194
Provincia di Taranto: 82.781
Residenti fuori regione: 4.355
Provincia in definizione: 1.857

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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