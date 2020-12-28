Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Dalle prime luci dell’alba – al termine di una complessa attività investigativa nel

settore del contrasto al traffico di sostanze stupefacenti coordinata dalla

Procura della Repubblica di Bari Direzione Distrettuale Antimafia – oltre 70

militari, con l’ausilio di unità cinofile, del Gruppo Pronto Impiego della Guardia

di Finanza di Bari, unitamente della Sezione Aerea di Bari, stanno dando

esecuzione in Puglia, Basilicata ed Emilia Romagna, ad un’ordinanza applicativa

di misure cautelari personali emessa, dal G.I.P. del locale Tribunale, a carico di

13 soggetti (di cui 10 tradotti in carcere e 3 sottoposti a divieto di dimora nel

Comune di Palo del Colle).

Le complesse investigazioni svolte da militari Anti Terrorismo Pronto Impiego,

principalmente impegnati in servizi di controllo del territorio e di

concorso all’ordine e alla sicurezza pubblica, hanno consentito di

acquisire elementi relativi all’operatività nel territorio del Comune di Palo del

Colle (BA), di una strutturata associazione a delinquere dedita al traffico e

allo spaccio di sostanze stupefacenti oltre che all’estorsione e alla detenzione di

armi, che si è sempre avvalsa del metodo mafioso nello svolgimento degli

affari illeciti.

L’esecuzione dei provvedimenti cautelari costituisce l’epilogo dell’attività di

indagine – denominata “JUNGLE” e svolta attraverso l’incrocio dei dati risultanti

dalle intercettazioni telefoniche e ambientali, dai tabulati telefonici, dalle

georeferenziazioni satellitari GPS, nonché dall’attività di osservazione, controllo

e pedinamento oltre che dai continui riscontri sul campo – che ha permesso di

disarticolare l’associazione criminale principalmente dedita al traffico di

sostanze stupefacenti di tipo eroina, cocaina, marijuana e hashish, con sede

operativa in Palo del Colle (BA), interrompendo così l’ascesa del capo

indiscusso della compagine criminale operante in loco sotto l’egida del

famigerato clan STRISCIUGLIO, egemone in Bari e provincia.

L’attività investigativa, scaturita dal costante e capillare controllo del territorio,

ha consentito di individuare, nel predetto comune, una delle principali piazze di spaccio, in particolare eroina, ormai punto di rifornimento, sia al dettaglio che

all’ingrosso, per acquirenti provenienti da altre province della regione Puglia

nonché da regioni confinanti.

Plurimi sono stati i riscontri operativi che hanno permesso di sottoporre a

sequestro ingenti quantitativi di sostanze stupefacenti del tipo eroina, cocaina,

hashish e marijuana nonché armi, munizionamento di vario calibro e denaro

contante.

Fondamentale svolta nelle indagini hanno assunto anche le dichiarazioni di uno

dei soggetti indagati che ha deciso di collaborare con l’Autorità Giudiziaria,

confermando il quadro probatorio delineato e contribuendo a decifrare il

linguaggio utilizzato dagli associati nelle comunicazioni “infra gruppo”, fatto di

codici e termini allusivi.