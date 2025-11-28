Di Nino Sangerardi:

“Per affrontare la crisi del mobile imbottito del Materano diventa prioritario ricostituire il Comitato di Distretto in quanto l’ultimo decreto di nomina risale al lontano 21 ottobre 2013. La durata in carica dell’organismo secondo quanto prevede la Legge regionale 1/2001 è di tre anni. Pertanto è necessario procedere all’avvio delle procedure per il relativo rinnovo. L’impegno è di farlo in tempi brevi”.

Parole dell’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, sottolineando che in questa momento storico si è fatto fronte agli ammortizzatori sociali per 267 lavoratori degli stabilimenti di Matera e per gli altri dipendenti lucani del Gruppo Natuzzi – complessivamente circa 1.700 – che insieme ai lavoratori pugliesi sono dipendenti degli stabilimenti di Santeramo in Colle, Laterza ed Altamura.

È evidente – aggiunge l’assessore – che dobbiamo pensare alla ripresa produttiva che è fortemente segnata dai dazi negli Stati Uniti d’America, dove si esporta una fetta consistente della produzione del Distretto materano-murgiano”.

Quindi per mettere in campo iniziative efficaci utili al rilancio del settore idnsutiale ” è necessario procedere ad un monitoraggio delle aziende presenti nel distretto e del numero degli addetti”.

Sono condizioni fondamentali per rendere più competitivo il comparto del mobile imbottito attraverso azioni di riqualificazione del personale e programmi di investimenti finalizzati alla riconversione e alla riqualificazione produttiva.

Pertanto la Regione Basilicata intensificherà le interlocuzioni con i Ministeri interessati in primo luogo Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Ministero degli Esteri e la Regione Puglia, coinvolgendo le Associazioni imprenditoriali e i sindacati.

“Siamo disponibili – conclude Cupparo –al confronto sulle proposte delle parti datoriali e sindacali. E’ questo un comparto strategico del “made in Basilicata” e in generale del “made in Italy” che va difeso e tutelato”.