Di seguito il comunicato:



È la primavera del 1982, i giorni della settimana santa, quando Nicola Savarese, docente presso l’Università di Lecce, introduce al teatro un giovane, quanto inconsapevole, studente di Filosofia, che si trova impiegato come facchino e trovarobe per le riprese dello spettacolo Come! And the Day will be Ours dell’Odin Teatret.

Proprio dall’incontro con gli stravaganti stranieri giunti dal nord Europa e guidati da Eugenio Barba, si genera la scintilla che qualche anno dopo avrebbe dato vita al Teatro Koreja. Il giovane si chiama Salvatore Tramacere.

Parte da qui la storia teatrale ripercorsa nel testo UN VILLAGGIO VIVENTE NELLA MEMORIA – Koreja: dall’archivio le storie (1982-1999) scritto da Maria Chiara Provenzano con la postfazione di Francesco Ceraolo, pubblicato nell’aprile 2024 da Titivillus nell’ambito di Altre Visioni 163 – Movimenti Monografie sul teatro contemporaneo per immagini, storie e documenti, collana diretta da Stefano Casi, Cristina Valenti, Franco Vazzoler (pagg.167)

Giovedì 28 novembre alle ore 19.00 presso la Biblioteca Comunale di Aradeo (Le) dove i presenti saranno accompagnati in un affascinante viaggio nel mondo poco conosciuto dell’archivio teatrale di Koreja le cui origini e sviluppi sono stati ripercorsi attraverso i documenti conservati dall’ente: un fondo complesso ritenuto di interesse particolarmente rilevante da parte del Ministero della Cultura e tutelato dalla Soprintendenza Archivistica della Puglia a partire dal 2007, che raccoglie la documentazione prodotta in quasi quarant’anni di attività.

A dialogare con l’autrice: Donato Pasculli, Direttore Archivio di Stato di Lecce, Nicola Apollonio, Direttore del mensile Espresso Sud, Salvatore Tramacere, Direttore Teatro Koreja, Silvia Ricciardelli, Attrice. Saluti Istituzionali Giovanni Mauro, Sindaco di Aradeo

L’appuntamento è realizzato con il Patrocinio del Comune di Aradeo

“Koreja – spiega Salvatore Tramacere, direttore del Teatro Koreja – nasce ad Aradeo nel 1985 e, negli anni, ha mantenuto con il territorio d’origine un legame profondo, fatto di radici e ritorni continui. Per questo ho pensato fosse importante presentare qui questo volume che parla proprio delle origini. Il legame con Aradeo è alla base dell’identità di Koreja. Queste radici ci ancorano offrendoci un senso di appartenenza, anche quando ci allontaniamo. Raccontarle significa mantenere vivo il dialogo con un territorio da cui, ancora oggi, traiamo forza e ispirazione per crescere e affrontare il futuro. Come può, il materiale d’archivio, “parlare” a tutti? Maria Chiara Provenzano ha saputo coniugare il rigore della ricerca scientifica con una narrazione coinvolgente, rendendo accessibile e appassionante una storia che non appartiene solo a Koreja. Questo testo, infatti, è un invito a riflettere sul passato per meglio comprendere il presente e immaginare anche il futuro della scena teatrale del nostro territorio, e non solo. Le memorie dell’archivio “vivente” di Koreja, sono piccoli tasselli che vanno a comporre una più ampia storia teatrale del Novecento italiano. Un archivio teatrale come il nostro, seppur piccolo, è una risorsa inestimabile che permette di esplorare in profondità non solo l’evoluzione delle pratiche teatrali ma anche il loro impatto culturale e sociale: fotografie, lettere, diari, ogni documento racconta persone, dinamiche e processi creativi. Per noi l’archivio è un impegno costante: necessita una pianificazione strategica e l’adozione di pratiche innovative per garantire che rimanga “vivo” e sia risorsa preziosa e accessibile nel tempo”.