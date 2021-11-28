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Puglia, da mercoledì per gli over 18 la terza dose di vaccino anti corona virus Lo comunica il direttore del dipartimento regionale

28 Novembre 2021
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Di seguito lo stralcio di un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

“La Regione Puglia sta aggiornando le indicazioni operative della campagna vaccinale anticovid, in linea con quanto stabilito a livello nazionale. In particolare la somministrazione della terza dose di vaccino anticovid alla popolazione dai 18 anni in su sarà possibile in Puglia da mercoledì 1 dicembre”. Lo comunica il direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro. “Inoltre – dichiara – per quanto riguarda il tracciamento, in Puglia si prosegue con l’attività di sequenziamento del genoma virale per l’eventuale isolamento di varianti”.


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