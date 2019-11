Di seguito il comunicato:

Digerite le pettole, sabato 30 novembre si dará il via alle feste natalizie con la IV edizione dell’evento “Magic Christmas” che avrà come protagonista il centro storico di Faggiano.

L’ evento è stato organizzato dall’associazione per le tradizioni popolari di Faggiano e l’associazione A.L.A. (associazione lavoratori autononi) con il patrocinio del comune di Faggiano.

La direzione artistica è stata affidata a Manuel Manfuso, presidente dell’associazione Smile, un giovane organizzatore che si è fatto giá conoscere ed apprezzare per vari eventi di successo in Puglia e non solo.

A creare un’atmosfera magica, oltre alle luminarie natalizie, ci sará la slitta di Babbo Natale che partendo alle 20.30 da via Vittorio Emanuele attraverserá tutto il paese per poi arrivare in Piazza Vittorio Veneto dove poter scattare qualche foto e dove ci sarà anche musica ed animazione.

Profumo di pettole nell’aria, ma anche street food del posto e lo sfizioso mercatino dell’artigianato (in via Vittorio Emanuele) per chi volesse fare qualche regalo unico ed originale da mettere sotto l’albero.

Faggiano vestita di luci e colori sembrerà uno di quei paesaggi racchiusi nelle palle di vetro natalizie con tanto di neve artificiale!

Ma non mancheranno anche musica e spettacoli dal sapore circense: Manu circus con il suo spettacolo di fuoco ed equilibrismo che vi terrá tutto il tempo con il fiato sospeso, il clown fantasista Mr santini con i suoi numeri originali, poetici ma anche demenziali ed infine, donne, se avete mal di piedi per i tacchi troppo ci sarà Cillo il trampoliere a farvi ricredere, con l’eleganza delle sue vertiginose passeggiate che conferiranno un tocco di follia ed allegria alla serata.

Per l’intrattenimento musicale ci saranno le One beat drumline, la band itinerante di percussioniste questa volta in “Christmas edition”ma non solo, ed infine la Sound-Beat bandvi coinvolgerà con il suo repertorio che spazia dalle ultime novità discografiche al jazz, pop, rock, swing, dance 70/80/90 rigorosamente live.

Si consiglia di parcheggiare nelle seguenti aree:

Piazza Aldo Moro, Via Lopa, Corso Europa, Corso Falcone, Via duca d’Aosta, Via Salgari, Largo area Municipio.

Non fatevelo raccontare e partecipate all’evento natalizio più suggestivo che vi fará vivere una serata in stile ” villaggio di Babbo Natale”

Ingresso gratuito