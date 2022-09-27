Di Nino Sangerardi:

Il programma è denominato “ Basilicata: turismo tutto l’anno”, elaborato dall’Agenzia di promozione territoriale Basilicat(APT) da avviare entro fine anno 2022 e concludere il 30 giugno 2025.

Le azioni incentrate sulla predisposizione del Piano turistico regionale, internazionalizzazione e turismo delle passioni. Si punta al miglioramento dell’offerta turistica territoriale, promuovere il marchio Basilicata e commercializzazione del prodotto.

Uno degli obiettivi prefissati è “ far sì che la Basilicata possa offrire il suo prodotto turistico tutto l’anno sia attraverso innovazione di prodotto sia tramite la destagionalizzazione che si ottiene intensificando le attività promozionali all’estero”.

Gli interventi da realizzare hanno la seguente entità economica :

-Piano turistico regionale 300.000,00 euro

-Internazionalizzazione tutto l’anno 2.400.000,00 euro :

a)eventi internazionali 800.000,00

b) azioni promozionali mercati esteri 600.000,00

c)Fiere 500.000,00

d)Borsa turismo Origini Destinazione Italia 500.000,00.

-Turismo delle passioni 2.100.000,00 euro :

1)sviluppo nuovi prodotti 200.000,00

2)audiovisivo e campagne promozionali 1.500.000,00

3)Brand Identità Basilicata Turistica 200.000,00

4)Azioni di supporto specialistico-tecnico 200.000,00.

Totale complessivo euro 4.800.000,00.

La Giunta regionale considerata la proposta di APT “ coerente e efficace in relazione alla strategia di consolidamento del posizionamento dell’immagine della Basilicata e della sua offerta turistica conseguito negli ultimi anni e per assicurare la presenza qualificata del turismo regionale sui mercati nazionali e esteri della domanda turistica” ha approvato il progetto “Basilicata: turismo tutto l’anno” e relativo piano finanziario stanziando la somma di 4.800.000,00 euro, individuando nell’APT il soggetto attuatore in ragione della specifica competenza in materia di promozione turistica e del ruolo di organismo tecnico e specialistica facente parte della Regione Basilicata.

Tra le iniziative da mettere in opera si evince la prima edizione della Borsa internazionale del turismo delle Origini da tenere nella Città dei Sassi. Manifestazione con cui si intende costituire, nel tempo, un punto di riferimento per il rapporto tra gli italiani all’estero e la loro terra di origine. Previsti avvenimenti che potranno spaziare in vari settori del Made in Italy e affrontare temi “ come il real estate, industria cinematografica, l’R&D e il trasferimento di competenze,eccetera”. Progetto che ha già ottenuto la manifestazione di interesse da parte di Enit(agenzia nazionale del turismo) mentre è in fase di definizione l’accompagnamento del Ministero degli Esteri, e verrà sollecitata la disponibilità di Ministero della Cultura e Ministero del Turismo.