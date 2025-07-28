Di Francesco Ruggieri.
Piero Bitetti si dimette da sindaco di Taranto. Eletto due mesi fa, ha consegnato al protocollo del Comune (secondo l’Ansa) la lettera in cui fa riferimento alla mancanza di agibilità politica, tale da spingere al passo indietro.
Sono giorno difficilissimi per Taranto e in particolare per l’istituzione locale, chiamata dopodomani ad un consiglio comunale monotematico sul tema dell’ex Ilva, alla vigilia della riunione al ministero delle Imprese per la firma (o meno) dell’accordo interistituzionale.
In serata, una pesante contestazione a Bitetti e Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, ha caratterizzato i momenti precedenti le voci riguardanti le dimissioni dal posto forse più scomodo d’Italia, in questi giorni: il sindaco di Taranto.