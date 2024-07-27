Di Nino Sangeradi:

La Giunta regionale ha approvato l’Avviso riguardante gli “Interventi per la trasformazione digitale delle Pubbliche Amministrazioni pugliesi(variazione di bilancio 2024 e pluriennale 2025-2026), per la selezione di proposte progettuali finalizzate alla digitalizzazione degli archivi di edilizia privata dei Comuni”.

Presidente e assessori regionali—con riferimento alla transizione digitale, e in maniera coerente e complementare con la Strategia nazionale per le competenze digitali 2020 e Italia Digitale 2026– intendono accelerare la digitalizzazione degli Enti locali in ambito territoriale, al fine di offrire servizi “integrati e organici per migliorare la user experience di cittadini e imprese”.

Dunque cogliere i vantaggi dei sistemi digitali in tutti i settori della vita economica e sociale,

in particolare qualificando i servizi pubblici messi a disposizione di cittadini e imprenditori in termini di contributo “all’innalzamento dei livelli di qualità della vita, sostegno ai processi di crescita economica e occupazionale e riduzione del gender gap”.

Il programma ratificato dall’Esecutivo pugliese mira ad incrementare sia il digitale che la dematerializzazione di informazioni documenti e archivi in tutti gli ambiti dell’agire amministrativo, stimolando politiche di transizione digitale con ricadute sulle singole Amministrazioni municipali del territorio.

Per l’attuazione dell’intervento è stata impegnata la somma di 20.000.000,00 euro.

Tipologia dell’investimento : digitalizzazione delle pratiche di edilizia privata conservate nei Comuni, indicizzazione e metadattazione di documenti nonché connessione al fascicolo virtuale per consentire la realizzazione di un archivio su infrastrutture cloud, sviluppo di applicativi gestionali e servizi online e integrazione dei servizi informatici.

I soggetti beneficiari sono i Comuni d’Apulia, in forma singola o aggregata, con non meno di 15 mila abitanti, l’entità del contributo massimo concedibile potrà coprire fino al 100% dei costi ammissibili per ciascuna proposta, ed è invariabile in aumento.

Non sono ammessi a finanziamento progetti di importo pari o inferiore a 200.000,00 euro. La sovvenzione sarà parametrata in relazione alla popolazione residente nel Comune proponente, ovvero nell’ambito dei Comuni associati qualora la proposta venga candidata in forma congiunta.

Data inizio presentazione delle domande negli Uffici regionali preposti ?

Secondo semestre anno 2024.