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Puglia: 1387874 positivi a test corona virus, incremento di 4431 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Luglio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 luglio 2022

4.431

Nuovi casi

20.767

Test giornalieri

9

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.277
Provincia di Bat: 304
Provincia di Brindisi: 415
Provincia di Foggia: 521
Provincia di Lecce: 1.040
Provincia di Taranto: 725
Residenti fuori regione: 120
Provincia in definizione: 29
65.938

Persone attualmente positive

488

Persone ricoverate in area non critica

20

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.387.874

Casi totali

12.067.910

Test eseguiti

1.313.129

Persone guarite

8.807

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 450.858
Provincia di Bat: 122.011
Provincia di Brindisi: 130.644
Provincia di Foggia: 198.169
Provincia di Lecce: 280.600
Provincia di Taranto: 187.926
Residenti fuori regione: 13.024
Provincia in definizione: 4.642

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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