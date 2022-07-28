Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 luglio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.277
Provincia di Bat: 304
Provincia di Brindisi: 415
Provincia di Foggia: 521
Provincia di Lecce: 1.040
Provincia di Taranto: 725
Residenti fuori regione: 120
Provincia in definizione: 29
65.938
Persone attualmente positive
488
Persone ricoverate in area non critica
20
Persone in terapia intensiva
1.313.129
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 450.858
Provincia di Bat: 122.011
Provincia di Brindisi: 130.644
Provincia di Foggia: 198.169
Provincia di Lecce: 280.600
Provincia di Taranto: 187.926
Residenti fuori regione: 13.024
Provincia in definizione: 4.642