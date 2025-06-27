Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

È stata presentata ieri nella Sala Giunta del Comune di Bari, la stagione teatrale 2025-2026 del Palatour di Bitritto, il nuovissimo teatro destinato a diventare un punto di riferimento per la scena culturale in Puglia e, più in generale, nel panorama nazionale.

Durante l’incontro con la stampa sono stati illustrati i progetti futuri di questo innovativo spazio multidisciplinare, pensato per accogliere produzioni teatrali, musicali, artistiche e culturali di respiro nazionale e internazionale, e svelato il primo, attesissimo cartellone della stagione, che si svolgerà da dicembre 2025 ad aprile 2026.Il Palatour nasce come spazio aperto alla comunità, dedicato all’incontro tra artisti e pubblico, tra idee e linguaggi diversi, con l’obiettivo di generare valore culturale, partecipazione e innovazione. Situato in un’area strategica e facilmente raggiungibile, il nuovo centro culturale è concepito come una vera e propria fucina di esperienze, eventi e contaminazioni artistiche.

Fra i pochi teatri in Italia a essere strutturato per ospitare sia spettacoli a sedere che in piedi, il Palatour sarà capace di accogliere performance di qualunque tipologia e impostato per rispondere a qualunque esigenza sia di produzione che di fruizione. Elemento fondamentale della struttura è lo stage, tecnologicamente avanzato e capace di realizzare il carico e scarico delle attrezzature direttamente sul palco, dunque ideale per ospitare stand-up di singoli performer o concerti di grandi orchestre. La stagione appena lanciata è un primo passo significativo per affermare l’identità di questo spazio: uno sguardo contemporaneo sulla cultura e sullo spettacolo che trova forza tanto nella qualità delle scelte artistiche quanto nella capacità di includere pubblici differenti.

«Il Palatour non è solo un teatro. È un investimento in energia creativa, condivisione e partecipazione», ha spiegato Francesco Susca, amministratore unico di Palatour S.r.l. «È uno spazio pensato per accendere idee, dare voce ai talenti, creare connessioni tra artisti e pubblico, tra territorio e mondo. Il Palatour nasce per ospitare emozioni, visioni e storie, ma anche per costruire opportunità, generare valore sociale e culturale, aprirsi a tutte le fasce della comunità. Siamo felici di far partire questa avventura proprio dalla Città Metropolitana di Bari, dallo spazio storico di Bitritto. Il Palatour nasce infatti con l’idea di diventare un punto di riferimento non solo per la Puglia, ma per tutta l’Italia: un luogo dove convivano musica, teatro, eventi, cultura e innovazione. Il nostro obiettivo è di renderlo, fin da subito, uno spazio vivo, accessibile, pronto ad accogliere artisti, pubblico e idee avveniristiche. Il Palatour è il frutto di un lavoro concreto, che guarda lontano e coinvolge il territorio, le istituzioni, le associazioni. Siamo pronti ad accendere le luci su una nuova stagione di cultura e partecipazione».

«Per la Stagione inaugurale del nuovo Palatour, ho voluto costruire un cartellone di alto profilo, sia spettacolare che culturale, in cui vengono evidenziate le caratteristiche e le specificità tecniche del nostro palcoscenico e del nostro teatro nelle sue peculiarità», ha affermato Dario Maretti, direttore del Palatour. «La programmazione, quindi, spazia dalla comicità alla musica dal vivo, dalla prosa brillante ai classici del teatro, con artisti noti e amati dal pubblico. Un mix equilibrato tra intrattenimento e qualità artistica, pensato per emozionare un pubblico ampio e trasversale. Questa è stata per me l’occasione di portare spettacoli che, altrimenti, avrebbero fatto fatica ad andare in scena Puglia. Mi riferisco a musical come “Sapore di Mare”, “Il Piccolo Principe” e “Aggiungi un posto a tavola”, quest’ultimo nella nuova versione con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini. La proposta artistica è dichiaratamente leggera e, in questo senso, anche per la prosa la scelta è ricaduta sulle commedie di Biagio Izzo, Carlo Buccirosso, Cesare Bocci ed Enzo Iacchetti, personaggi decisamente popolari e apprezzati da un pubblico vasto ed eterogeneo. A completare la stagione il one man show di Luca Ward, apprezzato attore e importante doppiatore italiano, e lo spettacolo poetico tra racconti e canzoni con Enzo Gragnaniello e Marisa Laurito, impegnata nella triplice veste di attrice, cantante e pittrice. Dulcis in fundo, per me è un vero orgoglio e onore aver coinvolto in questa costruzione dell’identità del Palatour un Maestro come l’attore e regista Sergio Rubini. Con la sua grande e inconfondibile sensibilità artistica, ha firmato una rassegna d’autore il cui file rosso degli spettacoli è inevitabilmente legato alla Settima Arte».

Elemento caratterizzante del cartellone 25-26 è inoltre la direzione artistica della rassegna Palatour D’Autore, affidata a Sergio Rubini. La presenza di uno dei più autorevoli interpreti della scena italiana imprime un’impronta profonda all’intera programmazione, e segna una direzione precisa: quella di un teatro che sa parlare al presente con sensibilità, rigore e immaginazione. Questo il commento di Rubini: «Quando in passato mi è stato proposto di curare una rassegna per un teatro, o addirittura di fare da direttore artistico, ho sempre detto di no, pensando che ognuno debba fare il proprio lavoro: organizzare una rassegna è un impegno importante che richiede tempo, competenza e molte energie. Con i “ragazzi” del Palatour è andata diversamente. In primo luogo, è stata proprio la loro parvenza giovanile a colpirmi: in realtà sono tutti uomini fatti, con una grande esperienza alle spalle, ma il modo in cui affrontano le loro imprese è passionale, fresco, scattante; nulla a che vedere con l’oblomovismo di alcune strutture pubbliche, purtroppo paralizzate dalle incrostazioni della politica e della burocrazia. A spingermi ad accettare il loro invito, inoltre, è stata anche la scelta coraggiosa che hanno fatto investendo in un teatro. E che teatro! In un momento in cui cinema e teatri chiudono – penso, ad esempio, a ciò che sta accadendo a Roma: proprio qualche sera fa, di fronte a uno dei teatri della capitale ormai inattivo da tempo, si è consumata addirittura una rissa, con tanto di colluttazioni e tavolini di bar che volavano; e dire che in quel teatro glorioso, in passato, hanno recitato alcuni tra gli attori più grandi del nostro Paese, da Eduardo a Romolo Valli, da Stoppa a Gabriele Lavia! Insomma, in barba a questo clima di decadenza, questi imprenditori investono in uno spazio teatrale e, così facendo, è come se accendessero una luce sul nostro futuro, credendo ancora che la cultura, gli spazi della socialità, tutto ciò che ci rende umani, possa e debba ancora vincere sulla cupezza e l’imbarbarimento che negli ultimi tempi sembra aver sopraffatto le nostre vite».

Contestualmente alla presentazione della stagione è anche stata lanciata la campagna abbonamenti del Palatour, sia per i nove spettacoli della stagione 2025-26 sia per i sette della Rassegna D’Autore. Gli abbonamenti non sono nominativi, possono essere acquistati con Carta Docente e Carta della Cultura e danno diritto alla prelazione per l’anno successivo oltre che a una serie di benefit aggiuntivi. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito https://palatour.it o ai contatti abbonamenti@palatour.it / 375.5766600

Link per l’acquisto online: https://www.ticketone.it/venue/palatour-16238/

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STAGIONE PALATOUR 2025-2026

20 dicembre 2025 – SAPORE DI MARE – IL MUSICAL

Con Fatima Trotta – Regia Maurizio Colombi

Un omaggio nostalgico agli anni ’60 italiani, tra amori estivi e canzoni indimenticabili. Tratto dall’omonimo film cult, un jukebox musical ricco di energia e romanticismo, con costumi firmati Diego Dalla Palma.

23 gennaio 2026 – QUALCOSA È ANDATO STORTO

Con Carlo Buccirosso

Un avvocato di provincia, una famiglia nevrotica e una madre morente: commedia amara e irresistibile sulle verità taciute e le battaglie personali.

30 gennaio 2026 – VASAME – L’AMORE È RIVOLUZIONARIO

Con Marisa Laurito e Enzo Gragnaniello

Un inno all’amore universale tra canzoni, poesia, pittura e ironia. Uno spettacolo “napoletano” nel cuore, raffinato e vitale.

21 febbraio 2026 – IL TALENTO DI ESSERE TUTTI E NESSUNO

Con Luca Ward

Un vero one man show in cui l’attore coinvolge il pubblico tra voce, racconti, recitazione e improvvisazione. Un viaggio personale e partecipato.

14 marzo 2026 – AGGIUNGI UN POSTO A TAVOLA

Con Giovanni Scifoni e Lorella Cuccarini

Il grande musical italiano in una nuova produzione fedele alla regia originale. Comicità, emozione e un cast d’eccezione per una storia intramontabile.

19 marzo 2026 – INDOVINA CHI VIENE A CENA

Con Cesare Bocci e Vittoria Belvedere

Una riflessione attuale sul tema delle differenze culturali e dell’inclusione, in una commedia brillante dal sapore cinematografico.

28 marzo 2026 – IL PICCOLO PRINCIPE

Una commedia musicale ispirata al capolavoro di Saint-Exupéry, per tutte le età. Emozione, riflessione e fantasia tra canzoni e poesia.

15 aprile 2026 – L’ARTE DELLA TRUFFA

Con Biagio Izzo

Una brillante commedia tra legalità e necessità. Un truffatore per caso e una truffa… a fin di bene.

26 aprile 2026 – BUONGIORNO MINISTRO!

Con Enzo Iacchetti e Carlotta Proietti

Un ministro sull’orlo del baratro, una venditrice invadente, una famiglia assurda: una commedia irresistibile, tra colpi di scena e risate.

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RASSEGNA “PALATOUR D’AUTORE”

Direzione Artistica di Sergio Rubini

10 gennaio 2026 – PUPI SI RACCONTA

Con Pupi Avati e quartetto jazz

Il grande regista racconta sé stesso attraverso parole e musica: amicizie, cinema, jazz e Bologna, in un affresco intimo dell’Italia che ha vissuto e raccontato.

16 gennaio 2026 – LE EMOZIONI CHE ABBIAMO VISSUTO

Con Walter Veltroni

Un viaggio emozionale nella storia recente italiana, attraverso parole, immagini e memorie condivise. Veltroni mette al centro il fattore umano e restituisce il senso del nostro tempo.

13 febbraio 2026 – IL POTERE DELLA GENTILEZZA IN JAZZ

Con Gianrico Carofiglio e Piero Delle Monache

Una lezione civile tra parole e musica sul valore rivoluzionario della gentilezza, del dubbio e del coraggio di essere umani.

20 febbraio 2026 – NOTE A MARGINE

Con Nicola Piovani

Un racconto musicale tra vita e carriera, dagli incontri con Fellini e Benigni alle colonne sonore che hanno segnato il cinema italiano. Piovani suona e narra.

5 marzo 2026 – OMAGGIO A ZEFFIRELLI

Con Alessandro Preziosi

Un tributo teatrale al regista Franco Zeffirelli, tra prosa e musica dal vivo. Lettere, memorie e atmosfere cinematografiche in una serata elegante e intensa.

21 marzo 2026 – RISTRUTTURAZIONE

Con Sergio Rubini

Un racconto autobiografico che parte da un appartamento da ristrutturare e finisce per esplorare le trasformazioni interiori e collettive.

11 aprile 2026 – DUE MALEDETTI AMICI

Con Giovanni Veronesi e Rocco Papaleo

Uno spettacolo fuori dagli schemi: racconti, musica e improvvisazione tra due amici che si ritrovano sul palco a divertirsi e a riflettere.