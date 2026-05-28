Anche per il 2026 la Camerata Musicale Barese conferma il proprio investimento nella valorizzazione delle nuove generazioni di interpreti attraverso la rassegna “Musica Giovani”, realizzata in collaborazione con il Conservatorio di Musica “Niccolò Piccinni” di Bari, il Conservatorio di Musica “Umberto Giordano” e l’Associazione Musica Civica di Foggia. Giunta alla sua quarta edizione, l’iniziativa si configura ormai come un progetto strutturato di accompagnamento professionale, pensato per favorire il passaggio dal percorso accademico alla concreta esperienza concertistica.

La rassegna offre infatti agli studenti selezionati dai due Conservatori l’opportunità di confrontarsi con le dinamiche reali della professione musicale: l’inserimento all’interno di una stagione organizzata, il rapporto con il pubblico, la gestione del palcoscenico e il riconoscimento di un regolare incarico artistico con relativo compenso. Un’esperienza che supera la dimensione laboratoriale o didattica per avvicinarsi a quella di una vera attività professionale.

Il progetto si sviluppa attraverso due cicli paralleli di concerti: il primo in programma tra maggio e giugno presso la Chiesa di San Gaetano di Bari, il secondo previsto a dicembre nella Sala Fedora del Teatro Giordano di Foggia. Un’impostazione che consente ai giovani interpreti di replicare i propri programmi in contesti differenti, sperimentando quella continuità esecutiva e quella adattabilità artistica che costituiscono elementi centrali nella carriera concertistica. I musicisti selezionati dal Conservatorio di Bari saranno infatti impegnati sia nel capoluogo pugliese sia a Foggia, e analogamente gli studenti del Conservatorio foggiano si esibiranno nelle due città.

Il ciclo barese di “Musica Giovani” prenderà avvio lunedì 25 maggio con il recital pianistico di Debora Perrone, impegnata nell’esecuzione della Sonata n. 21 op. 53 “Waldstein” di Beethoven, della Rapsodia Ungherese n. 12 di Liszt e di una selezione di studi di Rachmaninov e Chopin. Nella seconda parte della serata spazio all’Axis Trio – con Anna Ciecholewska al violino, Fedora Palladino al violoncello e Samuele Giovanni Valenzano al pianoforte — che interpreterà il Trio n. 1 op. 49 di Mendelssohn.

Giovedì 28 maggio sarà protagonista il Duo Di Corcia, formato da Andrea Di Corcia alla chitarra e Luca Di Corcia al pianoforte, con un programma dedicato a Giuliani, Mozart, Castelnuovo-Tedesco e Schwertberger. A seguire il Morgen Duo, composto dal soprano Joscelyne Kanyinda Mesu e dal pianista Martino Boscia, proporrà un percorso vocale attraverso pagine di Rossini, Vivaldi, Strauss e Donizetti.

Giovedì 4 giugno la serata si aprirà con il recital dell’arpista Serafino Garzi Cosentino, che affronterà un programma di particolare impegno tecnico ed espressivo comprendente la Sonata K 213 di Domenico Scarlatti, l’Impromptu op. 86 di Fauré e brani di Händel e Rota. Seguirà il Fade Saxophone Quartet — con Emanuele Bellucci al sax soprano, Damiano Coduti al sax contralto, Anna Daniele al sax tenore e Francesco Pio De Rosario al sax baritono — impegnato in un repertorio che attraversa linguaggi e scritture differenti, da Desenclos a Romero, da Whitlock a Nyman.

Lunedì 8 giugno il cartellone si concluderà con una doppia proposta solistica e cameristica: il pianista Ignazio Errico interpreterà integralmente i 24 Preludi op. 28 di Chopin, mentre nella seconda parte il Duo Élan — con Angelo Santo Loisi al contrabbasso e Antonio Nicolò Dispoto al pianoforte — presenterà un programma che accosta Eccles, Dittersdorf, Bottesini, Bellini e Piazzolla.

Ciascun appuntamento vedrà quindi l’alternanza di un solista o ensemble proveniente dal Conservatorio di Bari e di uno selezionato dal Conservatorio di Foggia, delineando così un osservatorio privilegiato sulle nuove generazioni della scena musicale pugliese e sulle diverse sensibilità interpretative maturate nei due istituti di alta formazione.

«La rassegna “Musica Giovani” — afferma il direttore artistico della Camerata, Dino De Palma — rappresenta molto più di una semplice programmazione concertistica: è un progetto di investimento culturale e umano, nato per offrire ai giovani interpreti strumenti concreti di crescita professionale e per creare un ponte reale tra formazione accademica e mondo del lavoro.»

Il direttore del Conservatorio “N. Piccinni” di Bari, il M° Valter Nicodemi, sottolinea: «Questa esperienza consente agli studenti di misurarsi con le condizioni effettive della produzione artistica, favorendo una maturazione musicale e professionale che integra il percorso formativo svolto all’interno del Conservatorio.»

Per il direttore del Conservatorio “U. Giordano” di Foggia, Donato Della Vista, «la dimensione performativa rappresenta un momento essenziale del percorso di alta formazione musicale: esibirsi in contesti qualificati e di fronte a un pubblico consapevole costituisce un passaggio fondamentale nella costruzione dell’identità artistica di un giovane musicista».

La Rassegna Musica Giovani rientra nella programmazione dell’84ª stagione della Camerata ed è realizzata con il contributo del Ministero della Cultura, della Regione Puglia, del Comune di Bari e sostenuta attraverso l’Art Bonus da quattro realtà imprenditoriali del territorio: Garofoli Spa, Levante Logistica srl, Donato Violante Consulting e Studio Legale Fabio Verile.

L’abbonamento all’intera rassegna è in vendita al costo di € 20, mentre il biglietto per singola serata è di € 8 (€ 5 per under 26). Abbonamento e biglietti sono acquistabili presso la sede della Camerata in Via Sparano 141, Bari (dal lunedì al venerdì mattina e pomeriggio, sabato solo mattina), anche con Carte Culture e Carta Docente, e la sera del concerto dalle ore 19.00 al botteghino della Chiesa di San Gaetano di Bari. Ulteriori informazioni su condizioni di vendita e prezzi ridotti presso la Camerata Musicale Barese (Tel. 080.5211908 / Cell. + 39 376.2563298).