Di Nino Sangerardi:

La Regione Puglia ha emanato l’ Avviso per acquisire proposte di candidature per la designazione del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Apulia Film Commission. Da nominare: presidente e massimo due componenti del Consiglio, a titolo gratuito salvo rimborso spese e durata dell’incarico di quattro anni.

Il Bando è stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale regionale n. 41/2026.

I candidati devono essere in possesso dei requisiti specifici stabiliti dalla normativa di settore e dagli ordinamenti dei soggetti giuridici o degli organismi presso il quale è nominato ed essere in possesso del seguente titolo di studio: requisito minimo Laurea triennale.

Il Presidente verrà scelto secondo criteri di comprovata competenza ed esperienza tecnica, giuridica o economica in ambito culturale, preferibilmente nel settore del cinema e dell’audiovisivo, fra le persone che abbiano maturato esperienza quinquennale.

La proposta di candidatura può essere presentata alla Struttura regionale competente per l’istruttoria della procedura di nomina da parte:

a) delle organizzazioni sindacali regionali; b) delle associazioni riconosciute, fondazioni ed enti pubblici e privati operanti in Puglia nei settori interessati; c) delle Università e Istituti di ricerca; d) degli ordini professionali aventi sede in Puglia; e) dei Presidenti dei Gruppi consiliari e dei consiglieri regionali; f) da ciascun singolo componente della Giunta regionale; g) della persona direttamente interessata alla candidatura; h) di almeno cento cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Regione Puglia.

Apulia Film Commission ha tra le finalità quella di attrarre in Puglia le produzioni audiovisive italiane ed estere al fine di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico e ambientale, la memoria storica e le tradizioni delle comunità della Puglia, le risorse professionali e tecniche attive sul territorio regionale.

Inoltre, sostenere la produzione – o produrre anche direttamente – e la distribuzione delle opere audiovisive realizzate nella Regione che promuovono e diffondono l’immagine e la conoscenza della Puglia, anche concedendo contributi e agevolazioni attraverso l’istituzione di uno o più fondi specifici (Film Fund); promuovere in Puglia ogni iniziativa utile a favorire lo sviluppo delle imprese locali che operano nel settore dell’audiovisivo e del digitale nonché di tutte quelle rientranti della relativa filiera produttiva, ivi comprese quelle artigianali.

Tra l’altro,coltivare la ricerca, lo studio, la sperimentazione, la formazione delle competenze nel settore audiovisivo e digitale, anche operando di concerto con le istituzioni universitarie ed acquisendo risorse finanziarie disponibili allo scopo, pubbliche o private, a livello nazionale e comunitario.