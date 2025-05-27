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Enrico Brignano: “Bello di mamma”, il tour dalla settimana prossima. In Puglia ad agosto Partenza da Termoli, tappe a Lecce ed Ostuni

28 Maggio 2025
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Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Dopo il successo de ‘I 7 Re di RomaEnrico Brignano torna in scena con un nuovo e attesissimo spettacolo: ‘Bello di mamma!’ (prodotto da Vivo Concerti & Enry B. Produzioni), un inedito one man show che attraverserà l’Italia nell’estate 2025, a partire dal 4 giugno con un’anteprima nazionale dall’Arena del Mare di Termoli.

 

Tra comicità, satira e momenti di profonda emozione, l’attore si confronta con la complessità di un’epoca in bilico tra progresso e smarrimento. In un mondo che corre veloce, tra intelligenza artificiale, contraddizioni globali, paure collettive il gioco di Brignano sarà proprio quello di ritrovare, in mezzo alle bugie e alle preoccupazioni di questo tempo, la fiducia che la locuzione “bello di mamma”, rassicurante e amorevole – ci regalava… rintracciare la strada che conduce alla serenità, quanto meno, un antidoto che porti con sé la consapevolezza di cui abbiamo bisogno.

 

Il cuore dello spettacolo (scritto dallo stesso Brignano con Graziano Cutrona, Manuela D’Angelo, Luciano Federico e Alessio Parenti) è proprio questa riflessione ironica, a tratti beffarda, a tratti malinconica, su ciò che siamo diventati e su ciò che abbiamo perso. Ma soprattutto su ciò che, forse, possiamo ancora ritrovare. E come sempre, sarà la risata – intelligente, graffiante, mai banale – a fare da filo conduttore in questo nuovo viaggio teatrale che toccherà alcune delle location più suggestive del Paese. Ad accompagnare Brignano in ‘Bello di mamma!‘ ci sarà inoltre un’orchestra composta da 10 elementi e 2 coriste.

 

Le musiche dello spettacolo sono curate da Andrea Perrozzi. Scene di Marco Calzavara, disegno luci di Marco Lucarelli. Per i costumi si ringraziano Paolo Marcati e la sartoria D’Inzillo Sweet Mode.

 

Imperdibile il debutto il 7 giugno alle Terme di Caracalla a Roma, una delle location più suggestive e simboliche d’Italia, che per una notte si trasformerà nel palcoscenico di una Roma antica e attuale al tempo stesso, specchio perfetto della narrazione di Brignano.

 

Le altre date: 9 giugno Todi (piazza del Popolo), 14 giugno Capannori (Area Verde), 24 giugno Ferrara (Ferrara Summer Festival), 27 giugno Caserta (Belvedere S. Leucio), 29 giugno Genova (Arena del Mare), 5 luglio Senigallia (piazza Garibaldi), 8 luglio Peccioli (Anfiteatro Fonte Mazzola), 10 luglio Villafranca (Castello Scaligero), 11 luglio Cernobbio (Lake Sound Park), 13 luglio Lignano Sabbiadoro (Arena Alpe Adria), 17 luglio Sabaudia (Arena del Mare Bcc Roma), 20 luglio Siracusa (Teatro Greco), 16 agosto Alghero (Anfiteatro Ivan Graziani), 18 agosto Paestum (Arena dei Templi), 20 agosto Lecce (Cave del Duca), 22 agosto Ostuni (Foro Boario), 23 agosto Pescara (Porto Turistico), 27 agosto Lamezia Terme (Teatro di Parco Mitoio), 29 agosto Taormina (Teatro Greco), 30 agosto Palermo (Teatro di Verdura).

 

I biglietti sono disponibili su www.vivoconcerti.com e in tutti i punti vendita autorizzati.
‘BELLO DI MAMMA!’, TOUR ESTATE 2025

04 GIUGNO – TERMOLI – Arena del Mare

07 GIUGNO – ROMA – Terme di Caracalla

09 GIUGNO – TODI – Piazza del Popolo

14 GIUGNO – CAPANNORI – Area Verde

24 GIUGNO – FERRARA – Ferrara Summer Festival

27 GIUGNO – CASERTA – Belvedere di S. Leucio

29 GIUGNO – GENOVA – Arena del Mare

05 LUGLIO – SENIGALLIA – Piazza Garibaldi

08 LUGLIO – PECCIOLI – Anfiteatro Fonte Mazzola

10 LUGLIO – VILLAFRANCA – Castello Scaligero

11 LUGLIO – CERNOBBIO – Lake Sound Park

13 LUGLIO – LIGNANO SABBIADORO – Arena Alpe Adria

17 LUGLIO – SABAUDIA – Arena del Mare BCC Roma

20 LUGLIO – SIRACUSA – Teatro Greco

16 AGOSTO – ALGHERO – Anfiteatro Ivan Graziani

18 AGOSTO – PAESTUM – Arena dei Templi

20 AGOSTO – LECCE – Cave del Duca

22 AGOSTO – OSTUNI – Foro Boario

23 AGOSTO – PESCARA – Porto Turistico

27 AGOSTO – LAMEZIA TERME – Teatro di Parco Mitoio

29 AGOSTO – TAORMINA – Teatro Greco

30 AGOSTO – PALERMO – Teatro di Verdura
L’organizzatore declina ogni responsabilità in caso di acquisto di biglietti fuori dai circuiti di biglietteria autorizzati non presenti nei nostri comunicati ufficiali. Info di biglietteria: www.vivoconcerti.com

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