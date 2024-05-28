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Zona occidentale della Puglia, tarantino e Salento fra le regioni in codice giallo per temporali Maltempo, allerta: protezione civile, previsioni meteo

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Da nord a sud varie regioni in allerta per temporali oggi (immagine home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile). Fra esse una parte della Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dodici ore. Si prevedono “precipitazioni da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, con quantitativi cumulati puntualmente moderati sulle zone interne e sui settori meridionali.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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