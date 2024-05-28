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Da oggi in tutta la Puglia è attivo il numero unico europeo di emergenza 112 Con l'attivazione nei distretti telefonici di Andria, Cerignola e Manfredonia

28 Maggio 2024
card nue

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

A partire da martedì 28 maggio, il Servizio NUE 1-1-2 sarà garantito per tutta la Puglia. Verrà infatti completata la migrazione sul numero 1-1-2 delle chiamate di emergenza provenienti dai distretti telefonici di Andria, Manfredonia e Cerignola.

Il Servizio NUE 1-1-2 è il Numero Unico di Emergenza Europeo da chiamare per ogni tipo di richiesta di soccorso e a rispondere è la Centrale Unica di Risposta (CUR) NUE 1-1-2 afferente la Struttura Speciale regionale di avviamento del NUE, incardinata nel Dipartimento Protezione Civile della Regione Puglia. La CUR è attiva 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e ha il compito di gestire la prima risposta alla chiamata di soccorso e di assegnarla agli Enti (centrale di risposta di secondo livello) preposti all’intervento di soccorso.

Il Servizio NUE 1-1-2 garantisce la gratuità della chiamata, l’accessibilità da qualsiasi terminale e per gli utenti disabili, il servizio multilingua e utilizza tecnologie che consentono una più accurata localizzazione delle chiamate. È inoltre possibile effettuare una chiamata di soccorso anche attraverso l’APP denominata “WHERE ARE U”, scaricabile dagli App Store, che consente una più puntuale geolocalizzazione ed è l’unica applicazione utilizzabile configurata sulle CUR della Puglia predisposta per le chiamate per utenti sordi e per le chiamate mute.

Per ora resteranno attivi gli attuali numeri 112 (Carabinieri), 113 (Polizia di Stato), 115 (Vigili del Fuoco), 118 (Soccorso Sanitario) e 1530 (Emergenza in mare), ma le chiamate verranno prese in carico dalla Centrale Unica di Risposta 1-1-2.


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