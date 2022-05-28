Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 maggio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 334
Provincia di Bat: 62
Provincia di Brindisi: 118
Provincia di Foggia: 166
Provincia di Lecce: 243
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 5
27.384
Persone attualmente positive
308
Persone ricoverate in area non critica
11
Persone in terapia intensiva
1.094.269
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 372.095
Provincia di Bat: 99.438
Provincia di Brindisi: 105.804
Provincia di Foggia: 164.818
Provincia di Lecce: 224.260
Provincia di Taranto: 151.646
Residenti fuori regione: 8.474
Provincia in definizione: 3.609