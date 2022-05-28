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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Puglia: 1130144 positivi a test corona virus, incremento di 1101 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Maggio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 maggio 2022

1.101

Nuovi casi

10.145

Test giornalieri

6

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 334
Provincia di Bat: 62
Provincia di Brindisi: 118
Provincia di Foggia: 166
Provincia di Lecce: 243
Provincia di Taranto: 164
Residenti fuori regione: 9
Provincia in definizione: 5
27.384

Persone attualmente positive

308

Persone ricoverate in area non critica

11

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.130.144

Casi totali

10.997.173

Test eseguiti

1.094.269

Persone guarite

8.491

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 372.095
Provincia di Bat: 99.438
Provincia di Brindisi: 105.804
Provincia di Foggia: 164.818
Provincia di Lecce: 224.260
Provincia di Taranto: 151.646
Residenti fuori regione: 8.474
Provincia in definizione: 3.609

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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