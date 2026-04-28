Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dalle ore 12 di oggi, martedì 28 aprile, fino alle 12 del prossimo 30 settembre è possibile presentare domanda per accedere ai contributi dell’avviso “Correre Puglia 2026”, con uno stanziamento di 120mila euro a sostegno del podismo regionale.

La misura è dedicata a società e associazioni sportive dilettantistiche, alle federazioni sportive nazionali e paralimpiche presenti a livello regionale e alle associazioni di promozione sociale. L’intervento riguarda in particolare le gare svolte o programmate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con un contributo massimo di 2mila euro per le gare del calendario ufficiale 39^ Corripuglia 2026 e di mille euro per le altre del calendario FIDAL Puglia 2026. Le istanze verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi.

“Vogliamo sostenere le manifestazioni podistiche in Puglia – dichiara l’assessore regionale allo Sport – consapevoli della loro importanza sia per promuovere corretti stili di vita che per far conoscere le bellezze della nostra terra. Riteniamo che lo sport sia una grande leva di socializzazione e inclusione sociale, ed è questa la visione che orienta gli avvisi che stiamo pubblicando in questi giorni. La comunità sportiva pugliese continua a crescere ed è nostro dovere supportarla per renderla sempre più numerosa”.