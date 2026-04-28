rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

30 Aprile 2026
Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

“Correre Puglia 2026”: bando a sostegno del podismo regionale Domande da oggi

28 Aprile 2026
IMG 20200504 203303

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dalle ore 12  di oggi, martedì 28 aprile, fino alle 12 del prossimo 30 settembre  è possibile presentare domanda per accedere ai contributi dell’avviso “Correre Puglia 2026”, con uno stanziamento di 120mila euro a sostegno del podismo regionale.

La misura è dedicata a società e associazioni sportive dilettantistiche, alle federazioni sportive nazionali e paralimpiche presenti a livello regionale e alle associazioni di promozione sociale. L’intervento riguarda in particolare le gare svolte o programmate tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2026, con un contributo massimo di 2mila euro per le gare del calendario ufficiale 39^ Corripuglia 2026 e di mille euro per le altre del calendario FIDAL Puglia 2026. Le istanze verranno esaminate secondo l’ordine cronologico di arrivo fino a esaurimento fondi.

“Vogliamo sostenere le manifestazioni podistiche in Puglia – dichiara l’assessore regionale  allo Sport  –  consapevoli della loro importanza sia per promuovere corretti stili di vita che per far conoscere le bellezze della nostra terra. Riteniamo che lo sport sia una grande leva di socializzazione e inclusione sociale, ed è questa la visione che orienta gli avvisi che stiamo pubblicando in questi giorni. La comunità sportiva pugliese continua a crescere ed è nostro dovere supportarla per renderla sempre più numerosa”.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

noinotizie

Israele vìola il diritto di mare: fermata flotilla ben lontana da Gaza, 24 italiani arrestati. Meloni: rilascio immediato Nella missione dei volontari anche pugliesi e lucani

IMG 20200114 102646

Trasfusione di sangue infetto nel 1974: risarcimento di ottocentomila euro ai familiari di un uomo di Martina Franca morto nel 2008 Tribunale di Lecce, sentenza di primo grado

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione