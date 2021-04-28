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Usb Taranto e Riccardo Cristello a Roma anche “accanto ai lavoratori di Alitalia” Rizzo: "presto torneremo nella capitale"

28 Aprile 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dal sindacato Usb:

‘È partita da piazza San Silvestro questa mattina la manifestazione organizzata dai lavoratori di Alitalia alla quale si è accodata la delegazione dell’Unione Sindacale di base mossasi in nottata da Taranto. La vertenza jonica è stata portata accanto a questioni sindacali di carattere nazionale che presentano elementi in comune. La manifestazione si è poi spostata in Piazza Montecitorio, dove si sono susseguiti diversi interventi, tra cui quello del coordinatore provinciale Usb Taranto Franco Rizzo.

“Portiamo la nostra solidarietà, noi che a Taranto, oltre al dramma dell’occupazione, viviamo quello delle malattie. Siamo felici perché siamo qui con voi, ma purtroppo non è una gioia piena perché proprio poco fa abbiamo appreso che siamo stati costretti a salutare per sempre un collega che non ce l’ha fatta, dopo una battaglia contro il virus che attanaglia la nostra città: non è il Covid ma il male causato dall’inquinamento. Lo Stato non ci sta aiutando, in quanto continua a regalare risorse pubbliche ad una multinazionale straniera che licenzia i lavoratori senza alcuna giusta causa, come è accaduto a Riccardo Cristello che è qui con noi, ma anche a molti altri colleghi. Ci hanno tolto la salute e il lavoro, ora provano a toglierci anche la dignità: non ce la faranno. Credo si debba riflettere sul fatto che ci vogliono dividere, ma è per questo che invece dobbiamo ancor di più rimanere vicini e programmare insieme iniziative mirate. Torneremo presto a Roma per rimarcare che questa politica ci ha stancato. Stateci accanto”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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