Mascherine gratis per tutti i pugliesi. La Puglia si prepara ad affrontare la fase 2, che inizierà tra meno di una settimana, in cui i cittadini riprenderanno lentamente ad interagire tra loro. Una fase molto delicata, in cui sarà necessario utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale per evitare un nuovo picco del contagio.

La Regione Puglia è pronta a distribuire gratuitamente ai cittadini le mascherine che ha acquistato dalle 21 aziende pugliesi che hanno convertito la loro produzione aderendo al progetto avviato dal Politecnico di Bari e dall’agenzia regionale Asset.

La task force pugliese sta valutando il metodo di distribuzione, che con molta probabilità sarà effettuato a domicilio, per evitare qualsiasi forma di coda o assembramento per il ritiro. Poste Italiane ha già manifestato la sua disponibilità ad effettuare la consegna. (leccesette.it)