Di seguito il comunicato:

Un confronto istituzionale sui temi della solidarietà, dei valori civici e della cittadinanza attiva ha

visto protagonista l’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della

Repubblica Italiana – APAMRI in occasione dell’incontro con Sua Eccellenza il Prefetto di Bari,

dott. Francesco Russo, svoltosi presso il Palazzo del Governo.

La delegazione dell’APAMRI era composta dal Presidente Nazionale Cav. Uff. Riccardo Di

Matteo, dal Coordinatore della Regione Puglia Cav. Omri Antonio Giaimis, dalla dott.ssa Cav.

Omri Teresa Calamia, dal delegato per i Comuni di Molfetta e Giovinazzo dott. Vincenzo

Minervini e dal delegato per il Comune di Squinzano (LE) dott. Paolo Andriani.

In apertura, sono stati portati i saluti istituzionali del Commendatore Omri dott. Michele Grillo,

Segretario Generale di APAMRI, unitamente a quelli degli iscritti e degli insigniti dell’Ordine al

Merito della Repubblica Italiana (OMRI).

Il colloquio ha affrontato temi di particolare rilevanza sociale. Tra questi, l’impegno solidale in

occasione della Pasqua, con la presentazione delle iniziative di beneficenza rivolte ai reparti di

oncologia pediatrica degli ospedali di Bari, Brindisi e Lecce. L’associazione ha inoltre confermato

il proprio contributo attraverso la donazione di generi di prima necessità a favore di Caritas e

orfanotrofi del territorio.

Ampio spazio è stato dedicato ai pilastri della società, con un focus sulla centralità della figura

femminile quale elemento determinante per lo sviluppo sociale, accanto al ruolo fondamentale di

famiglia e scuola nella trasmissione del rispetto per le Istituzioni e dei valori costituzionali.

Nel corso dell’incontro è stata inoltre presentata la manifestazione del “Battesimo Civico”, in

programma il 28 aprile 2026 presso il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, iniziativa simbolo per la

promozione della partecipazione attiva e della consapevolezza civica tra i giovani.

Il Prefetto ha espresso apprezzamento per le attività promosse dall’APAMRI, sottolineando

l’importanza della sinergia tra istituzioni e associazionismo nella diffusione dei valori

repubblicani e nella costruzione di una comunità coesa e responsab