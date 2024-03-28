Di seguito un comunicato diffuso da Gofundme:



“Già l’anno scorso – raccontano – durante l’edizione che si è tenuta a Piacenza, la nostra squadra ha partecipato con un primo robot da noi progettato e realizzato, conquistando il premio Innovative Award assegnato al robot per il quale sono state adottate soluzioni innovative e fuori dagli schemi”.

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GoFundMe

È la più grande piattaforma di raccolta fondi sociale al mondo, con oltre 25 miliardi di euro raccolti grazie a una community globale di 100 milioni di persone. È uno strumento efficace, affidabile e sicuro per sostenere le persone che donano e chiedono supporto durante emergenze e eventi imprevisti. Ogni raccolta fondi viene verificata dai nostri esperti di Trust & Safety: le donazioni sono sempre prelevate dai beneficiari indicati e ogni singolo donatore è protetto dalla GoFundMe Giving Guarantee.