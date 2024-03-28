Di seguito un comunicato diffuso da Gofundme:
Un gruppo di studenti di “meccatronica” dell’Istituto Tecnico Bachelet-Galilei di Gravina, in provincia di Bari, ha lanciato una raccolta fondi online per portare il proprio robot a un contest internazionale a Lione.
“Cerchiamo di mettere in pratica quanto studiato – scrivono sulla piattaforma GoFundMe – anche partecipando a varie manifestazioni del settore tra cui la First Tech Challenge, che ogni anno vede la partecipazione di scuole e associazioni di appassionati di tutto il pianeta”.
“Già l’anno scorso – raccontano – durante l’edizione che si è tenuta a Piacenza, la nostra squadra ha partecipato con un primo robot da noi progettato e realizzato, conquistando il premio Innovative Award assegnato al robot per il quale sono state adottate soluzioni innovative e fuori dagli schemi”.
“Quest’anno – aggiungono – la nostra squadra è arrivata prima tra tutte le italiane, aggiudicandosi il diritto di partecipare alla prossima edizione europea del contest che si terrà il 5-6 aprile a Lione, in Francia”.
“Per realizzare questo sogno – spiegano – abbiamo bisogno di un sostegno economico, per cui ci appelliamo alla sensibilità di chiunque vorrà sostenerci in questa impresa, anche con una piccola donazione che ci aiuti a sostenere le spese di viaggio e alloggio per i due giorni di trasferta”.
“Al resto ci penseremo noi mettendoci tutto il nostro impegno”, concludono. La raccolta fondi, vicina ai mille euro, è raggiungibile al link https://www.gofundme.com/f/aiutaci-a-portare-il-nostro-robot-a-lione
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GoFundMe
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