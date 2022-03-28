Di Nino Sangerardi:

Il Consiglio regionale, sezione amministrazione e contabilità, ha impegnato in favore dei Gruppi consiliari 2.717.798,16 euro per le spese di personale , anno 2022 XI Legislatura, pari alla somma di 53.290,16 euro per unità moltiplicata per 51 consiglieri.

Tale quantificazione rispetta il trattamento economico massimo,fondamentale e accessorio, previsto dalla contrattazione collettiva nazionale e integrativa con inclusione della retribuzione differita,del valore dei buoni pasto e dei compensi per il lavoro straordinario.

La Legge regionale n.45/12 stabilisce che a decorrere dalla X Legislatura l’ammontare complessivo della spesa inerente le maestranze dei Gruppi consiliari deve equivalere al costo di una unità di personale, di categoria D posizione economica D 6 compresi gli oneri a carico della Regione senza posizione organizzativa, per ciascun consigliere regionale. Con dispositivo n.29/2015 sono state dettate “ norme in ordine alle forme di acquisizione e contrattazione del personale e apportate modifiche alla Legge regionale n.34/12”.

Pertanto la cifra da suddividere tra i Gruppi presenti in Consiglio è la seguente :

-Con Emiliano(5 consiglieri) euro 266.450,80

-Forza Italia(4 consiglieri) 213.160,64

-Fratelli d’Italia(6 consiglieri) 319.740,96

-La Puglia domani(2 consiglieri) 106.580,32

-Lega(4 consiglieri) 213.160,64

-M5S(5 consiglieri) 266.450,80

-PD(16 consiglieri) 852.642,56

-Popolari con Emiliano(6 consiglieri) 319.740,96

-Gruppo Misto(3 consiglieri) 159.870,48.

Quanto spende la Regione Puglia in emolumenti da corrispondere a presidenti e vicepresidenti e assessori e consiglieri?

In primo luogo si contempla “l’indennità di carica e funzione” : sette mila euro lordi da versare ogni mese al consigliere. Più 2.700,00 euro a chi detiene l’incarico di presidente della Giunta e del Consiglio,più 1.500,00 euro a vicepresidente della Giunta e del Consiglio e assessori,più 1.200,00 euro a presidente del Gruppo consiliare e presidente della Commissione consiliare e segretario consiliare e assessori esterni.

Altro stipendio denominato “ spese per esercizio di mandato” per i consiglieri definiti in misura eguale indipendentemente dalla carica svolta dal medesimo consigliere regionale : quattromila e cento euro lordi.