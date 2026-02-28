Nel naufragio di Cutro, la notte fra il 25 e il 26 febbraio 2023, morirono 94 persone. Erano migranti che, in fuga dai loro territori e in particolare dalla Libia, speravano in una vita migliore. Fra loro molti bambini. La musicista Daniela Nasti, di Martina Franca, ha composto una ninna nanna.

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Di seguito il comunicato:

𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁

Ninna nanna per coro a cappella dedicata ai bambini che hanno perso la vita nel Mar Mediterraneo

Sono trascorsi già tre anni dalla strage di Cutro.

𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 è un coro, un video, un atto di memoria: un progetto corale audiovisivo nato in ambito accademico, dedicato ai diritti dell’infanzia e alle vite spezzate lungo le rotte migratorie del Mediterraneo.

La musica diventa spazio di ascolto, memoria e responsabilità collettiva, perché dietro ogni numero c’è un nome, una storia, una vita.

𝗖𝗵𝗶𝗹𝗱 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗴𝗵𝘁 è un canto che parla di luce — la luce che ogni bambino porta dentro di sé: una luce fatta di sogni, di innocenza, di futuro. Anche quando tutto sembra oscurità, quella luce continua a brillare nella memoria, nella coscienza e nel cuore dell’umanità.

La composizione fa parte del progetto 𝗦𝗼𝘂𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗳 𝗦𝗼𝗹𝗶𝗱𝗮𝗿𝗶𝘁𝘆 dedicato ai bambini vittime di ingiustizie sociali.

Attraverso il canto, la memoria diventa voce e la voce diventa responsabilità. Che la loro luce continui a brillare nella nostra coscienza.

𝗣𝗥𝗢𝗚𝗘𝗧𝗧𝗢

Daniela Nasti

𝗧𝗘𝗦𝗧𝗢 𝗘 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔

Daniela Nasti

𝗖𝗢𝗥𝗢 𝗣𝗢𝗟𝗜𝗙𝗢𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗡𝗦𝗘𝗥𝗩𝗔𝗧𝗢𝗥𝗜𝗢 𝗡𝗜𝗡𝗢 𝗥𝗢𝗧𝗔

𝗦𝗢𝗣𝗥𝗔𝗡𝗜

Anzelika Kaliuzhna

Carla Elefante

𝗖𝗢𝗡𝗧𝗥𝗔𝗟𝗧𝗜

Serena Salerno

Sara Ippolito

𝗧𝗘𝗡𝗢𝗥𝗜

Davide Orofino

Viktor Nedvyha

𝗕𝗔𝗦𝗦𝗜

Vincenzo Palumbo

Cristian Larocca

𝗠𝗔𝗘𝗦𝗧𝗥𝗢 𝗣𝗥𝗘𝗣𝗔𝗥𝗔𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗢

Sara Ippolito (Classe di Direzione di Coro e Composizione Corale

Conservatorio Nino Rota, Monopoli, BA, Italia)

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗧𝗧𝗢𝗥𝗘 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗢𝗥𝗢

Celeste Cinzia Cannito

𝗥𝗜𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘 𝗔𝗨𝗗𝗜𝗢

Paolo Iafelice (con la collaborazione degli studenti della classe di Elettroacustica / Tecnologie e Tecniche di Registrazione del Conservatorio Nino Rota)

𝗦𝗧𝗨𝗗𝗜𝗢 𝗗𝗜 𝗥𝗘𝗚𝗜𝗦𝗧𝗥𝗔𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

Radar Conservatorio Nino Rota Monopoli (BA), Italia

𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢

Studenti della classe di Elettroacustica / Tecnologie e Tecniche di Registrazione del Conservatorio Nino Rota:

Carlo Candelora

Nicola Marasciulo

𝗘𝗗𝗜𝗧𝗜𝗡𝗚 𝗘 𝗠𝗜𝗫𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢

Massimo Stano

𝗠𝗔𝗦𝗧𝗘𝗥𝗜𝗡𝗚

Paolo Iafelice (Adesiva Discografica, Milano)

𝗣𝗥𝗢𝗗𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗔𝗥𝗧𝗜𝗦𝗧𝗜𝗖𝗔 (𝘀𝘂𝗽𝗲𝗿𝘃𝗶𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗲𝗱𝗶𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗲 𝗺𝗶𝘅)

Daniela Nasti

𝗥𝗜𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘 𝗩𝗜𝗗𝗘𝗢, 𝗠𝗢𝗡𝗧𝗔𝗚𝗚𝗜𝗢 𝗘 𝗣𝗢𝗦𝗧-𝗣𝗥𝗢𝗗𝗨𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘

Giuseppe Rosato

𝗗𝗜𝗥𝗘𝗭𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗖𝗥𝗘𝗔𝗧𝗜𝗩𝗔 𝗘 𝗦𝗨𝗣𝗘𝗥𝗩𝗜𝗦𝗜𝗢𝗡𝗘 𝗘𝗗𝗜𝗧𝗢𝗥𝗜𝗔𝗟𝗘

Daniela Nasti

𝗦𝗖𝗘𝗡𝗢𝗚𝗥𝗔𝗙𝗜𝗔 𝗘 𝗦𝗘𝗧 𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡

Daniela Nasti

𝗟𝗢𝗖𝗔𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗘 𝗥𝗜𝗣𝗥𝗘𝗦𝗘

Porto Verde, Monopoli (BA)

𝗘𝗗𝗜𝗭𝗜𝗢𝗡𝗜 𝗠𝗨𝗦𝗜𝗖𝗔𝗟𝗜

Da Vinci Publishing (Osaka) Giappone

𝗖𝗼𝗻 𝗶𝗹 𝗽𝗮𝘁𝗿𝗼𝗰𝗶𝗻𝗶𝗼 𝗱𝗶

Conservatorio Nino Rota (Monopoli)

Comune di Monopoli

Mediterranea Saving Humans

Solidariedad.net

Colors for peace

Emergency Valle D’Itria

Alma Terra

Asolapo Italia

Academia filosofica internacional DIALOGOS

Fecope Europa

Nino patriota-Bicentenario de la Indipendencia del Perù

Arcopu

L.A. Chorus

Federcori

Chorus Inside Puglia