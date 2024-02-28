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Bari: “Acqua in brocca” Presentazione del progetto Aqp

28 Febbraio 2024
control room Aqp (3)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Mercoledì 28 febbraio alle ore 11.00 nella Fiera del Levante  di Bari, nuovo padiglione – sala hospitality  (ingresso Agricoltura – Piazzale Vittorio Emanuele Orlando), si terrà “Acqua in brocca”, la presentazione del progetto AQP di valorizzazione dell’acqua pubblica, in occasione del Business Tourism Management (Btm) e di BuyPuglia.

Sono previsti gli interventi di: Michele Emiliano, Presidente della Regione Puglia, Gianfranco Lopane, Assessore regionale al Turismo, Luca Scandale, Direttore generale di Pugliapromozione, Domenico Laforgia, Presidente di Acquedotto Pugliese, Francesca Portincasa, Direttrice generale di Acquedotto Pugliese. Modera Peppone Calabrese, conduttore televisivo.

(foto: repertorio)

 

 

 

 


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