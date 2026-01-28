Di seguito alcuni comunicati diffusi dalla Regione Puglia:

Si è concluso con esito positivo il tavolo convocato oggi dalla Regione Puglia per la vertenza Network Contact, relativo alla commessa BNL sulle sedi di Bari e della provincia BAT. È stata siglata difatti l’intesa a tutela dei 69 lavoratori in esubero. Al confronto hanno partecipato l’assessore regionale allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio, il Comitato Sepac, presieduta da Leo Caroli, Arpal Puglia, i vertici aziendali, la struttura regionale Lavoro e Sviluppo economico e le organizzazioni sindacali.

La vertenza aveva preso avvio nel novembre 2025, a seguito della comunicazione di un esubero di 69 lavoratrici e lavoratori nell’ambito di un cambio di appalto sulla commessa Paribas BNL, che aveva interessato complessivamente oltre 3.200 lavoratori in Italia. Rimaneva aperta la procedura di licenziamento, conclusa oggi con esuberi zero, con 55 lavoratori transitati mentre per gli altri 14 sarà messo a disposizione un incentivo all’esodo.

Grazie al lavoro di mediazione svolto dal Sepac e da Arpal Puglia, già a partire dal primo incontro di gennaio e proseguito oggi, è stato possibile ridurre sensibilmente l’impatto occupazionale della procedura: 55 lavoratori sono stati ricollocati presso un’azienda subentrante e alle condizioni contrattuali e inquadramento precedente. Mentre, per 14 unità rimaste in esubero, è stata individuata una soluzione concordata. In particolare, su richiesta delle organizzazioni sindacali, l’azienda ha dato disponibilità a riconoscere una congrua indennità a titolo di incentivazione all’esodo. La proposta ha già registrato l’adesione immediata di una parte dei lavoratori interessati.

Per le posizioni ancora sospese, legate a specifiche situazioni individuali, è stato condiviso un percorso che consente ai lavoratori di esprimere le proprie scelte nei tempi stabiliti, garantendo tutele e accompagnamento nel rispetto degli impegni assunti al tavolo, ovvero dopo l’astensione obbligatoria dal lavoro.

“Siamo molto soddisfatti per questo risultato e per il lavoro di tutte le parti coinvolte – sottolinea l’assessore allo Sviluppo economico, Eugenio Di Sciascio -, come dell’azienda. L’intesa raggiunta rappresenta l’esito di un confronto responsabile e costruttivo tra tutte le parti coinvolte e conferma il ruolo del sistema regionale nel governare le crisi occupazionali, riducendo l’impatto sociale e tutelando, per quanto possibile, i livelli occupazionali. Ringrazio il presidente del Sepac Caroli e tutta la struttura tecnica regionale competente in materia di lavoro e imprese e Arpal Puglia. Il Sepac e Arpal Puglia continueranno a monitorare l’attuazione degli impegni assunti, assicurando il supporto necessario ai lavoratori coinvolti e alle parti sociali”.

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