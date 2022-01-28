Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 28 gennaio 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.370
Provincia di Bat: 807
Provincia di Brindisi: 758
Provincia di Foggia: 1.268
Provincia di Lecce: 1.581
Provincia di Taranto: 991
Residenti fuori regione: 36
Provincia in definizione: 44
128.440
Persone attualmente positive
731
Persone ricoverate in area non critica
65
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 201.741
Provincia di Bat: 60.585
Provincia di Brindisi: 55.156
Provincia di Foggia: 91.737
Provincia di Lecce: 89.794
Provincia di Taranto: 81.308
Residenti fuori regione: 4.278
Provincia in definizione: 1.808