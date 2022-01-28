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Puglia: 586407 positivi a test corona virus, incremento di 7855 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

28 Gennaio 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 28 gennaio 2022

7.855

Nuovi casi

69.159

Test giornalieri

13

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 2.370
Provincia di Bat: 807
Provincia di Brindisi: 758
Provincia di Foggia: 1.268
Provincia di Lecce: 1.581
Provincia di Taranto: 991
Residenti fuori regione: 36
Provincia in definizione: 44
128.440

Persone attualmente positive

731

Persone ricoverate in area non critica

65

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

586.407

Casi totali

7.561.201

Test eseguiti

450.777

Persone guarite

7.190

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 201.741
Provincia di Bat: 60.585
Provincia di Brindisi: 55.156
Provincia di Foggia: 91.737
Provincia di Lecce: 89.794
Provincia di Taranto: 81.308
Residenti fuori regione: 4.278
Provincia in definizione: 1.808

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