rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Cresce il numero di giovani che vogliono diventare piloti Settore aviazione

28 Gennaio 2022
FlyFutureDP Puntata1 PilotaPrivato LocandinaDEF

Di seguito il comunicato:

Cresce in Italia il numero dei giovani che cercano nel settore dell’aviazione il proprio futuro lavorativo. Istituti aeronautici, scuole di volo e aeroclub hanno visto aumentare notevolmente le iscrizioni dopo il blocco per la pandemia, mentre le compagnie aeree di tutto il mondo sono nuovamente a caccia di migliaia di piloti, assistenti di volo e tecnici aeronautici, garantendo un lavoro sicuro e anche ben retribuito. Sulla scia di questo fenomeno nasce “Fly Future 2022”, il primo evento italiano dedicato ai futuri professionisti del volo, che si svolgerà in presenza nei giorni 23-24 maggio presso l’Università Europea di Roma. In vista di questo evento, nella prossima settimana parte “Fly Future Digital Preview”, un talkshow online in 4 puntate dedicato ai giovani che vogliano lavorare nel mondo dell’aviazione.

 

La prima puntata, sul tema “Come diventare pilota d’aereo privato”, si svolgerà mercoledì 2 febbraio in diretta streaming sulla pagina Facebook @FlyFuture.it. Interverranno tre esperti: Rinaldo Gaspari, regista televisivo, pilota privato, istruttore di volo e presidente di AOPA Italia (Aircraft Owners and Pilots Association); Giuseppe D’Accolti, già generale e pilota dell’Aeronautica Militare, ex direttore generale dell’Aero Club d’Italia e oggi istruttore presso la scuola di volo romana Urbe Aero; e Matteo Ponziani, pilota commerciale e istruttore di volo, già docente presso alcuni istituti aeronautici e oggi capo degli istruttori di teoria presso l’Aeroclub di Varese. Nei mesi di febbraio e marzo 2022, seguiranno altre tre puntate, dedicate rispettivamente a come diventare pilota commerciale e di linea, pilota di elicottero e pilota militare.

 

“L’obiettivo di Fly Future è fornire una serie di informazioni e di suggerimenti a coloro che, soprattutto giovani, siano interessati a lavorare nel settore dell’aviazione, in ambito civile e anche militare”, spiega Luciano Castro, organizzatore dell’evento. “Dopo lo stop per la pandemia, il mondo del trasporto aereo sta tornando ad offrire interessanti opportunità di occupazione, tanto che i corsi per diventare piloti sono sempre più affollati, con una netta crescita anche del numero di donne. Le quattro puntate in streaming rappresentano un’anteprima del successivo evento in presenza a Roma, che vedrà numerose conferenze ed incontri con piloti ed esperti ed anche un’ampia area espositiva con la partecipazione di compagnie aeree, scuole di volo, aeroclub, istituti aeronautici e altre realtà del settore dell’aviazione”.

 

“Fly Future Digital Preview” è promosso dall’associazione Ifimedia. La produzione è curata da Mediarkè, che si occupa anche della redazione giornalistica e dell’ufficio stampa, mentre la regia e il supporto tecnico sono forniti da Meway. Sponsor dell’iniziativa sono le scuole di volo Urbe Aero (main sponsor) e Helisolution. Ulteriori informazioni: https://flyfuture.it/digital-preview.html.

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione