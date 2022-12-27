Di Stefano Inchingolo:

“Il gruppo consiliare del Partito democratico si unisce al lutto della consigliera Debora Ciliento per la perdita della sua mamma a causa di un terribile incidente stradale. A lei e alla sua famiglia vanno la nostra vicinanza e il nostro abbraccio”.

Filippo Caracciolo, capogruppo del partito democratico nel consiglio regionale della Puglia, ha diffuso il messaggio di cordoglio.

Ieri sera, lungo la strada Andria-Barletta, l’incidente. Per cause da dettagliare un’autimedica, di un’associazione del volontariato, è finita contro un palo. È morta la 75enne Antonia Dragonetti che era bordo, appunto madre della consigliera regionale.