Dopo il personale sanitario di ospedali e Rsa e gli anziani ospitati nelle strutture sarà la volta di “tutti gli anziani che stanno a casa e poi si passerà dagli ottantanni in giù e poi le categorie di rischio”. Lo ha detto Pier Luigi Lopalco, assessore alla Salute della Regione Puglia.

Sarà successivamente la volta di “chi professionalmente è a rischio come il personale scolastico, che sarà vaccinato prima degli altri. E poi via via toccherà a tutti gli altri” sostiene l’epidemiologo a margine delle prime vaccinazioni anti corona virus al policlinico di Bari, secondo il resoconto di Repubblica. Per ultimi saranno vaccinati giovani e bambini, fra l’altro il vaccino è attualmente approvato per età dai 16 anni in su. Per il vaccino per età pediatrica “dobbiamo aspettare qualche mese”. Lopalco afferma di sperare “il primo a vaccinarmi nella fase uno” perché “il medico deve dare esempio. Il medico che rifiuta la vaccinazione non è degno di questo mestiere”, riporta Repubblica.