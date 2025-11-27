In realtà, non si può parlare di maltempo laddove l’acqua accumulata negli invasi consente di riprendere un po’ le scorte. È il caso di Occhito, territorio di Carlantino nel foggiano, che grazie alla pioggia degli ultimi giorni ha recuperato circa cinque milioni di metri cubi di acqua: ieri era a quota 44 milioni circa, ovvero l’uscita dal volume morto. Le precipitazioni previste in queste ore danno presumibilmente modo di accumulare altra indispensabile risorsa idrica. Anche in Basilicata la situazione è in miglioramento, da questo punto di vista.

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Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità fino alla prossima mezzanotte. Si fa riferimento a “precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori costieri della Puglia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.