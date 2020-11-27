rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

8 Maggio 2026
Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Puglia, elezioni: il ricorso di Senso civico che non ha seggi in consiglio regionale Abaterusso: andiamo avanti per non disperdere quasi settantamila preferenze

27 Novembre 2020
IMG 20200822 215942

Di seguito il comunicato diffuso da Ernesto Abaterusso:

Oggi, insieme a tutti i primi votati delle sei province pugliesi, ho presentato ricorso al Tar di Bari per chiedere l’annullamento della decisione della Corte d’Appello che ha portato alla non ammissione della lista Senso Civico – Un nuovo Ulivo per la Puglia al riparto dei seggi.

Un atto dovuto nei confronti dei tanti cittadini ed elettori che ci hanno votato e che, nonostante il superamento della soglia di sbarramento con il 4,16% assegnato dal Ministero dell’Interno, si sono visti privati della giusta rappresentanza in Consiglio regionale.

Io ed i miei colleghi siamo fiduciosi. Attenderemo l’esito di questo ricorso, certi che giustizia sarà fatta e che la volontà di circa 70mila persone che ci hanno votato troverà presto voce e cittadinanza nella massima Assise regionale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

aldo moro

Aldo Moro e Peppino Impastato, 48 anni. Giornata dell’Europa Oggi

Screenshot 20220828 213417

Bari: playout TUTTI I VERDETTI Calcio serie B, ultima giornata: i pugliesi vincono a Catanzaro ed evitano la retrocessione diretta. Frosinone in serie A

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione