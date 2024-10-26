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Bari: alla mostra su Ernesto Quagliarello la visita di Michele Emiliano "Tra la scienza e l'umano-i percorsi di un intellettuale atipico"

27 Ottobre 2024
Mostra Ernesto Quagliarello (9)

Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ieri mattina ha partecipato alla mostra su Ernesto Quagliarello “Tra la scienza e l’umano – i percorsi di un intellettuale atipico”, nel Museo Civico di Bari.

“Ernesto Quagliarello è stato il presidente del CNR, il rettore dell’università di Bari, uno scienziato e un professore importantissimo, ma soprattutto è stato una persona della mia famiglia. – ha affermato Emiliano – Abbiamo convissuto nello stesso immobile per tantissimi anni. Oggi è un po’ come se io ricordassi, assieme ad Ernesto e ai miei genitori, tutta una storia di famiglia, la mia amicizia con Rosanna, con Gaetano e con Matteo. Storie bellissime che sono state veramente un dono per la mia vita.”

Nell’occasione è stato presentato il volume “Storia di una collezione. Ernesto Quagliarello e l’arte contemporanea all’Università di Bari” di Nicola Zito. Presenti, oltre ad Emiliano, anche Gaetano Quagliarello, Ordinario di Teoria e storia dei partiti e dei sistemi politici europei presso la LUISS di Roma, il Direttore della Fondazione “Pino Pascali” Giuseppe Teofilo e il Rettore dell’Università di Bari Stefano Bronzini.
A seguire, il Presidente Emiliano ha visitato la mostra, accompagnato da Anna Gambatesa, curatrice della mostra, che resterà aperta dal fino al 4 novembre 2024.


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