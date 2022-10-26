Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:



Giovedì 27 ottobre 2022 è in programma al Museo Pino Pascali di Polignano a Mare la premiazione del contest artistico nazionale Rurart Gallery, promosso dalla Rete Rurale Nazionale in sinergia con il Mipaaf e le Regioni italiane.

Alla giornata parteciperanno cinque giovani street artist provenienti da Campania, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Puglia e Trentino Alto Adige, semifinalisti del contest che ha selezionato delle opere in grado di mettere in relazione le tematiche della ruralità con il linguaggio tipico della street art urbana.

Nella mattinata, negli spazi del Museo Pascali, gli artisti dipingeranno su tela l’idea di bozzetto presentata alla Rete Rurale Nazionale e avranno l’opportunità di dialogare con gruppi di studenti delle scuole superiori pugliesi sulla scelta dei temi sviluppati per immagini. Nel pomeriggio, a partire dalle ore 17.00, un convegno aperto dall’assessore regionale all’Agricoltura, Donato Pentassuglia, e dall’Autorità di Gestione della Rete Rurale Nazionale, Simona Angelini, sarà l’occasione per fare il punto sui temi della valorizzazione delle aree rurali, anche in vista della nuova programmazione europea. Durante il convegno “Opportunità e prospettive dell’Agricoltura nel contesto del piano strategico 2023-2027” sarà dato spazio ai temi come clima, ambiente, transizione ecologica con la partecipazione del divulgatore Francesco Mazzucchelli, dell’esperto di cambiamenti climatici e governance ambientale, Giancarlo Gusmaroli, e della Vice Presidente CONAF, Marcella Cipriani. Verranno inoltre presentate due buone pratiche del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 della Regione Puglia.

Per iscriversi alle attività pomeridiane, ad accesso gratuito, questo è il link di riferimento https://reterurale.blumm.it/event/ar/37/rurat-gallery-evento-di-premiazione-27-ottobre