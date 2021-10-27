Di seguito il comunicato:



A partire dalle ore 11.00, presso il Castello Svevo di Trani, la cerimonia regionale d’inaugurazione dell’anno scolastico 2021/2022. L’iniziativa, giunta alla sua terza edizione, è nata da una idea della Regione Puglia, Assessorato all’Istruzione, Formazione e Lavoro con il suo Dipartimento di riferimento neocostituito che, d’intesa con la Direzione generale dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, ne sostiene l’attuazione. Dopo Lecce e Taranto, quest’anno tocca alla BAT ospitare la cerimonia inaugurale che riprende in presenza, dopo lo stop dello scorso anno a causa all’emergenza sanitaria da Covid 19. L’inaugurazione 2021/2022, intitolata “Stupor Mundi. Le meravigliose sfide della Scuola di Puglia”, gode anche della collaborazione della Direzione regionale dei Musei di Puglia.

L’idea alla base di questa edizione è quella di considerare i castelli federiciani quali elementi caratterizzanti e identitari di un territorio, pur vario e diversificato come quello pugliese, definendo un comune denominatore a partire dal quale declinare percorsi di lettura e di racconto dei luoghi e degli spazi abitati dai castelli. I castelli sono, pertanto, chiamati a reinterpretare la loro funzione e vocazione, per trasformarsi da “monumenti che difendono a monumenti che diffondono cultura e innovazione” attraverso la Scuola di Puglia.

Prenderanno parte alla cerimonia venti scuole, in rappresentanza delle sei province pugliesi, selezionate tramite un Concorso di idee, rivolto alle scuole di ogni ordine e grado della regione e incentrato sul tema portante del rapporto tra castelli e territorio, in considerazione della forza evocativa che il luogo-castello riveste nell’immaginario collettivo dei più giovani. La manifestazione è supportata anche dalla collaborazione di diverse scuole della provincia di Barletta-Andria-Trani che, con le loro buone pratiche e la loro passione, daranno un valore aggiunto all’iniziativa.

Alla cerimonia parteciperanno, tra gli altri, il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi; il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano; l’assessore regionale all’Istruzione, Formazione e Lavoro Sebastiano Leo; il direttore dell’Ufficio scolastico regionale Giuseppe Silipo; il presidente della Provincia di Barletta-Andria-Trani, Bernardo Lodispoto; il direttore della Direzione regionale dei Musei di Puglia, Luca Mercuri. I diversi momenti della cerimonia saranno presentati da Antonio Stornaiolo. L’evento sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Regione Puglia.