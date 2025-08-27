rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

4 Maggio 2026
Bari: comitato per l’ordine e la sicurezza dopo omicidi e sparatorie e in vista della festa patronale Domani sarà presente in Puglia il ministro dell'Interno

Carcere di Bari: aggressione, due agenti penitenziari feriti Uspp

27 Agosto 2025
noinotizie

Di seguito un comunicato diffuso da Uspp Puglia e Basilicata:

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, un’aggressione ha avuto luogo presso il carcere di Bari, coinvolgendo due membri del personale di polizia penitenziaria. Un agente in servizio è stato aggredito da tre detenuti pugliesi, che avrebbero scatenato una discussione per futili motivi. L’episodio si è aggravato rapidamente, portando all’intervento di un ispettore di servizio, anch’egli preso di mira dai facinorosi.

Le violenze si sono verificate nel reparto infermeria della struttura penitenziaria, dove entrambi gli agenti sono stati malmenati. A seguito dell’incidente, sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

L’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) Puglia e Basilicata ha espresso grave preoccupazione per l’accaduto. Il sindacato denuncia che la situazione all’interno delle strutture penitenziarie sta diventando insostenibile e chiede un intervento deciso da parte dell’amministrazione. “È fondamentale che i soggetti responsabili di tali atti violenti vengano allontanati dalla nostra regione, come previsto dalle normative vigenti, e che vengano applicate le sanzioni appropriate per episodi così gravi,” ha dichiarato un portavoce del sindacato.

La sicurezza del personale penitenziario è una priorità assoluta, e il sindacato auspica che siano adottate misure concrete per prevenire ulteriori incidenti di questo tipo, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per gli agenti.


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Cremonese-Lazio 1-2: risultato favorevole al Lecce, forse decisivo Calcio, i salentini hanno quattro punti di vantaggio sui lombardi

polizia foto dietro

Manduria: circonvenzione di incapace anziano, marito e moglie ai domiciliari per operazioni da milioni di euro Polizia

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione