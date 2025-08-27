Di seguito un comunicato diffuso da Uspp Puglia e Basilicata:

Nel pomeriggio di oggi, intorno alle 16, un’aggressione ha avuto luogo presso il carcere di Bari, coinvolgendo due membri del personale di polizia penitenziaria. Un agente in servizio è stato aggredito da tre detenuti pugliesi, che avrebbero scatenato una discussione per futili motivi. L’episodio si è aggravato rapidamente, portando all’intervento di un ispettore di servizio, anch’egli preso di mira dai facinorosi.

Le violenze si sono verificate nel reparto infermeria della struttura penitenziaria, dove entrambi gli agenti sono stati malmenati. A seguito dell’incidente, sono stati immediatamente trasportati al pronto soccorso per ricevere le cure necessarie.

L’Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria (USPP) Puglia e Basilicata ha espresso grave preoccupazione per l’accaduto. Il sindacato denuncia che la situazione all’interno delle strutture penitenziarie sta diventando insostenibile e chiede un intervento deciso da parte dell’amministrazione. “È fondamentale che i soggetti responsabili di tali atti violenti vengano allontanati dalla nostra regione, come previsto dalle normative vigenti, e che vengano applicate le sanzioni appropriate per episodi così gravi,” ha dichiarato un portavoce del sindacato.

La sicurezza del personale penitenziario è una priorità assoluta, e il sindacato auspica che siano adottate misure concrete per prevenire ulteriori incidenti di questo tipo, garantendo così un ambiente di lavoro più sicuro e protetto per gli agenti.